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Мужчина скончался у стойки регистрации в аэропорту Толмачево в Новосибирске

27 апреля 2023, 05:54
Фото: atas.info
Мужчина умер в Толмачево

В Новосибирске мужчина скончался у стойки регистрации в аэропорту Толмачево

Тело человека у стойки регистрации нашли в аэропорту Толмачево в Новосибирске, о чем сообщили СМИ очевидцы.

По данным «Вестей Новосибирск», инцидент произошел 26 апреля 2023 года. Очевидцы увидели лежащим на протяжении нескольких часов мужчину. В этот момент все пассажиры проходили мимо.

Примечательно, но аэропорт не подтвердил эту информацию. А вот следственные органы уже проводят доследственную проверку. По предварительным данным, смерть мужчины не вызвана насильственными действиями.

Напомним, что накануне в Толмачево перевели все рейсы во внутренний терминал. Мы побывали на презентации и сделали 10 фото. 

Авиакомпания S7 переводит рейсы в новый терминал Толмачево – 10 фото зала ожидания
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#Эмилия Губарева#Смерть#Общество#Город#Толмачево#Аэропорт Толмачево#Новосибирск
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