Мужчина скончался у стойки регистрации в аэропорту Толмачево в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 05:56
По данным «Вестей Новосибирск», инцидент произошел 26 апреля 2023 года. Очевидцы увидели лежащим на протяжении нескольких часов мужчину. В этот момент все пассажиры проходили мимо.
Примечательно, но аэропорт не подтвердил эту информацию. А вот следственные органы уже проводят доследственную проверку. По предварительным данным, смерть мужчины не вызвана насильственными действиями.
Напомним, что накануне в Толмачево перевели все рейсы во внутренний терминал. Мы побывали на презентации и сделали 10 фото.