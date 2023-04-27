"Это помогает установлению более тесных отношений, культурному и молодёжному обмену, развитию народной дипломатии. Так, в Заводском районе Минска расположены заводы, известные во всем мире, такие, например, как МАЗ. Сегодня автобусы МАЗ работают на маршрутной сети города Новосибирска, и нам было бы очень интересно дальнейшее сотрудничество с этим предприятием. Важно развивать наши связи и в патриотическом воспитании детей", – сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.