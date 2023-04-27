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Новосибирск и Минск подписали соглашения о дружеских отношениях между районами

27 апреля 2023, 07:22
Фото: мэрия Новосибирска
Новосибирск и Минск установили побратимские связи 10 лет назад
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть встретился с делегацией Республики Беларусь во главе с заместителем председателя Минского городского исполнительного комитета Артемом Цураном. В ходе визита стороны подписали ряд документов о сотрудничестве.

В ходе встречи новосибирской и белорусской сторонами был подписан план мероприятий по развитию сотрудничества между Минским городским исполнительным комитетом и мэрией города Новосибирска на 2023-2024 годы. Кроме этого, заключены соглашения о сотрудничестве между Калининским районом Новосибирска и Заводским районом Минска, а также между Октябрьским районом Новосибирска и Первомайским районом Минска.

"Это помогает установлению более тесных отношений, культурному и молодёжному обмену, развитию народной дипломатии. Так, в Заводском районе Минска расположены заводы, известные во всем мире, такие, например, как МАЗ. Сегодня автобусы МАЗ работают на маршрутной сети города Новосибирска, и нам было бы очень интересно дальнейшее сотрудничество с этим предприятием. Важно развивать наши связи и в патриотическом воспитании детей",  – сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

За 10 лет истории побратимства Новосибирска и Минска впервые проходят "Дни Минска в Новосибирске". Как было подчеркнуто в ходе встречи, сотрудничество между Новосибирском и Минском вышло на очень высокий уровень.

"Из всех городов-побратимов могу выделить Москву и Санкт-Петербург, но дружественные отношения выстроились именно с Новосибирском", – отметил заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета Артём Цуран.

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