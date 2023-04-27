Новосибирский долгострой реанимируют омичи

Оба претендента давно известны на строительном рынке. В частности, омичами был выигран тендер на застройку микрорайона «Клюквенный», а новосибирский холдинг задействован в реализации масштабных инвестиционных проектов. Обе компании уже направили заявки в Министерство строительства Новосибирской области.