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Новосибирский долгострой реанимируют омичи

27 апреля 2023, 07:22
Фото: precedent.tv
Дома в ЖК «Новомарусино» так и не были достроены

В Новосибирске определились претенденты на скандальный долгострой

В Новосибирске определились игроки на завершение проблемного строительства в ЖК «Новомарусино». Благодаря этому удастся реализовать права обманутых дольщиков.

Как сообщает precedent.tv, на наследство обанкротившегося застройщика ООО «Доступное жилье Новосибирск» претендует омская компания АО «ЗСЖБ №6» из Омска. Кроме того, интерес к долгострою проявила и группа компаний из Новосибирска «Союз».

 Оба претендента давно известны на строительном рынке. В частности, омичами был выигран тендер на застройку микрорайона «Клюквенный», а новосибирский холдинг задействован в реализации масштабных инвестиционных проектов. Обе компании уже направили заявки в Министерство строительства Новосибирской области.

Стоит напомнить, что бывший девелопер ООО «ДЖН» Вадим Варвянский является фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями и злостного уклонения от исполнения кредиторской задолженности. 3 мая в Ленинском районном суде Новосибирска начнется судебный процесс под застройщиком.

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#Новосибирск#Экономика#Александр Ляхов#Недвижимость#Долгострой#Дольщики
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