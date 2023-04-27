Новосибирский долгострой реанимируют омичи

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Как сообщает precedent.tv, на наследство обанкротившегося застройщика ООО «Доступное жилье Новосибирск» претендует омская компания АО «ЗСЖБ №6» из Омска. Кроме того, интерес к долгострою проявила и группа компаний из Новосибирска «Союз».
Оба претендента давно известны на строительном рынке. В частности, омичами был выигран тендер на застройку микрорайона «Клюквенный», а новосибирский холдинг задействован в реализации масштабных инвестиционных проектов. Обе компании уже направили заявки в Министерство строительства Новосибирской области.
Стоит напомнить, что бывший девелопер ООО «ДЖН» Вадим Варвянский является фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями и злостного уклонения от исполнения кредиторской задолженности. 3 мая в Ленинском районном суде Новосибирска начнется судебный процесс под застройщиком.