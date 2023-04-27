Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
По подозрению в мошеннических действиях задержаны бывший глава Мичуринского сельсовета Новосибирского района Андрей Юрченко и его помощник, бывший кадастровый инженер, а затем депутат районного совета Александр Маньковский. Сейчас решается вопрос о выборе меры пресечения обоим, сообщил источник Atas.info.
Скандал вокруг перевода земель Мичуринского сельсовета из государственной собственности в частную длится уже много лет. Еще в 2015 году Юрченко был отстранен от должности главы на фоне расследования возможных махинаций, но избрался в сельские депутаты и в течение семи лет при помощи связей во властных кругах блокировал выборы нового главы.
Юрченко и Маньковского подозревают в незаконном перезонировании территорий, первоначально предназначенных для строительства дорог и рекреационного использования, в категорию земель индивидуального строительства и последующей продаже этих земельных участков.
Речь идет о землях на границе Новосибирска: вокруг Краснообска, вдоль берега Оби, вдоль Советского шоссе. Там построены сотни дорогих коттеджей, принадлежащих влиятельным политикам и бизнесменам.
Возможно, что задержание Юрченко станет первым в цепочке. По данным "Центра деловой жизни" партнером Юрченко по бизнес-сделкам был отставной генерал-лейтенант Виталий Яковлев, до 2014 года руководивший окружным управлением Госнаркоконтроля. А племянник отставного генерала Артур Яковлев возглавляет отдел МВД по Новосибирскому району.