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Подозрение в мошенничестве: в Новосибирске задержан экс-глава Мичуринского сельсовета

27 апреля 2023, 04:09
Фото: 2GIS
Отстраненный от должности Юрченко долгое время сохранял влияние на депутатов сельсовета

В Новосибирске задержан бывший глава Мичуринского сельсовета Андрей Юрченко

Бывшего главу пригородного сельсовета Андрея Юрченко и кадастрового инженера Александра Маньковского подозревают в махинациях с земельными участками и переводе земли из госсобственности в частную

По подозрению в мошеннических действиях задержаны бывший глава Мичуринского сельсовета Новосибирского района Андрей Юрченко и его помощник, бывший кадастровый инженер, а затем депутат районного совета Александр Маньковский. Сейчас решается вопрос о выборе меры пресечения обоим, сообщил источник Atas.info.

Скандал вокруг перевода земель Мичуринского сельсовета из государственной собственности в частную длится уже много лет. Еще в 2015 году Юрченко был отстранен от должности главы на фоне расследования возможных махинаций, но избрался в сельские депутаты и в течение семи лет при помощи связей во властных кругах блокировал выборы нового главы.

Юрченко и Маньковского подозревают в незаконном перезонировании территорий, первоначально предназначенных для строительства дорог и рекреационного использования, в категорию земель индивидуального строительства и последующей продаже этих земельных участков.

Речь идет о землях на границе Новосибирска: вокруг Краснообска, вдоль берега Оби, вдоль Советского шоссе. Там построены сотни дорогих коттеджей, принадлежащих влиятельным политикам и бизнесменам.

Возможно, что задержание Юрченко станет первым в цепочке. По данным "Центра деловой жизни" партнером Юрченко по бизнес-сделкам был отставной генерал-лейтенант Виталий Яковлев, до 2014 года руководивший окружным управлением Госнаркоконтроля. А племянник отставного генерала Артур Яковлев возглавляет отдел МВД по Новосибирскому району.

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#Сельсовет#Мошенничество#Задержание#Криминал
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