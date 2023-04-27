Скандал вокруг перевода земель Мичуринского сельсовета из государственной собственности в частную длится уже много лет. Еще в 2015 году Юрченко был отстранен от должности главы на фоне расследования возможных махинаций, но избрался в сельские депутаты и в течение семи лет при помощи связей во властных кругах блокировал выборы нового главы.