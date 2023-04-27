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Сбившей самокатчика девушке отказали в исправительных работах

27 апреля 2023, 11:48
Фото: 1MI
Сбившей самокатчика девушке оставили прежний срок

В Новосибирске суд отказал в смягчении приговора виновнице ДТП с электросамокатом

Виновной в смертельном ДТП Виктории Уржумовой отказали в ходатайстве по смягчению неотбытого срока. Об этом сообщили в Колывановском районном суде.
«Постановлением Колыванского районного суда от 27 апреля 2023 года производство по делу прекращено в связи с отсутствием оснований замены Уржумовой Виктории неотбытой части наказания более мягким видом», — цитирует инстанцию «НГС Новосибирск».

До этого сибирячка подавала ходатайство на замену ей части срока в колонии-поселении исправительными работами. На данный момент она уже отбыла год и один месяц назначенного наказания. Однако суд не нашел смягчающих факторов в деле Виктории Уржумовой. 

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Стоит отметить, что на данный момент сибирячка не компенсировала и половины суммы за смертельное ДТП. Как утверждают родственники погибшего юноши, Уржумова выплатила им всего лишь 20 тысяч из миллиона рублей и не утруждает себя остальными выплатами.

Напомним, что в июле 2021 Виктория Уржумова за рулем белого Land Rover насмерть сбила двадцатиоднолетнего Кирилла Калинина. Молодой человек ехал на электросамокате по Вокзальной магистрали, а иномарка двигалась на огромной скорости. Получивший тяжелые травмы новосибирец позже скончался в реанимации.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Суд#ДТП#Гибель#Электросамокаты
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