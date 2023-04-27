Сбившей самокатчика девушке отказали в исправительных работах

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
«Постановлением Колыванского районного суда от 27 апреля 2023 года производство по делу прекращено в связи с отсутствием оснований замены Уржумовой Виктории неотбытой части наказания более мягким видом», — цитирует инстанцию «НГС Новосибирск».
До этого сибирячка подавала ходатайство на замену ей части срока в колонии-поселении исправительными работами. На данный момент она уже отбыла год и один месяц назначенного наказания. Однако суд не нашел смягчающих факторов в деле Виктории Уржумовой.
Стоит отметить, что на данный момент сибирячка не компенсировала и половины суммы за смертельное ДТП. Как утверждают родственники погибшего юноши, Уржумова выплатила им всего лишь 20 тысяч из миллиона рублей и не утруждает себя остальными выплатами.
Напомним, что в июле 2021 Виктория Уржумова за рулем белого Land Rover насмерть сбила двадцатиоднолетнего Кирилла Калинина. Молодой человек ехал на электросамокате по Вокзальной магистрали, а иномарка двигалась на огромной скорости. Получивший тяжелые травмы новосибирец позже скончался в реанимации.