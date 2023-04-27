Сотрудничество Новосибирской области и Республики Беларусь вышло на новый уровень

В ходе рабочей встречи Роман Головченко поблагодарил Андрея Травникова за тёплый приём и деловой подход к организации встреч и переговоров. «Наши встречи проходят в условиях усиливающегося внешнего давления, и в этих условиях нам необходимо демонстрировать не только принципиальность, но и на деле отстаивать наши экономические интересы и базовые ценности. Мы добились определённых успехов на этом направлении – наши экономики не только не рухнули, как этого добиваются наши недруги, но встали на динамичный и форсированный путь развития. Именно прямые связи с регионами России – основа стабильности и устойчивости наших торгово-экономических связей. Новосибирская область – это важнейший партнёр для Республики Беларусь. Ряд белорусских и новосибирских предприятий имеют давние кооперационные, партнёрские отношения, их надо поддерживать, развивать. У нас очень сбалансированные потоки товарооборота. В Новосибирской области развиваются высокотехнологичные производства, микроэлектроника, в Беларуси – машиностроение, и в этом плане существует взаимная заинтересованность. Думаем над тем, чтобы консолидировать потоки в каком-то одном торговом субъекте, чтобы вся номенклатура белорусских товаров была полностью представлена в Новосибирской области, а также – чтобы была улучшена сбытовая и сервисная сеть».