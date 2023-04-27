Цена здоровья: где сегодня новосибирцам помогут поставить правильный диагноз

В условиях повышения цен на многие товары и услуги лаборатория ИНВИТРО делает все возможное, чтобы оставаться доступной для своих клиентов. Во многих регионах услуги ИНВИТРО стоят дешевле других лабораторий. Но дело в том, что анализ не может стоить столько, сколько стоит, например, чашечка кофе. Для этого надо понимать, из чего складывается цена на лабораторное исследование. В цену анализа заложена стоимость оборудования и реагентов. Это - сердце любой современной лаборатории. Второе, а может быть, и главное слагаемое – это высококлассные специалисты. Это лабораторные врачи, лаборанты, техники, а также медицинские сестры и администраторы. Именно сотрудники лаборатории следят за тем, чтобы все работало правильно и проводят проверку результатов, когда это нужно. А медицинские сестры встречают в медицинских центрах пациентов и делают заботу о здоровье комфортной для всех, даже для самых маленьких и беспокойных пациентов. В стоимость анализа входят также ИТ-решения и технологии. Ведь лаборатория — это сложнейшее медицинское производство, в ИНВИТРО каждый день выполняется до 1 миллиона тестов. Такие объемы проб и информации находятся на строгом контроле, чтобы не допустить ошибок и защитить персональные данные пациентов. В стоимость анализа также включена логистика. Пробирки нужно оперативно доставить из медицинских центров в лаборатории, сохранив температуру пробы.