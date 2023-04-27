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У Димитровского моста вспыхнул дом

27 апреля 2023, 13:36
Фото: ВК / АСТ-54
Возле Димитровского моста загорелся дом

В Новосибирске у Димитровского моста загорелся дом

В районе Димитровского моста в Новосибирске загорелся дом. Об этом сообщили в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
«На Фабричной возле «Леруа Мерлен» вспыхнул летний домик. На место происшествия прибыли пожарные», - указано в соответствующем посте.

Происшествие сразу же привлекло внимание новосибирцев. «А у реки, а у реки, а у реки, пылает банька, стоят пожарники», - пошутил пользователь под ником Паха Соколовский. «Пожар у реки. Как романтично», - оценил происходящее пользователь под псевдонимом Коля Откорякин.

На данный момент в ГУ МЧС по Новосибирской области не дают официальных комментариев об инциденте. По данным «АСТ-54», пострадавших на пожаре нет.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Пожар#Соцсети#Видео
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