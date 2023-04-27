У Димитровского моста вспыхнул дом

Происшествие сразу же привлекло внимание новосибирцев. «А у реки, а у реки, а у реки, пылает банька, стоят пожарники», - пошутил пользователь под ником Паха Соколовский. «Пожар у реки. Как романтично», - оценил происходящее пользователь под псевдонимом Коля Откорякин.