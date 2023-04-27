В Новосибирске глава транспортной компании подкупил крупного логистического оператора

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
По информации следователей, с 2018 по 2022 годы за деньги руководитель транспортной компании получал сведения о тарифах на грузоперевозки, о наличии свободных контейнеров. Так он подкупил менеджера ПАО «Трансконтейнер».
По данным «Контур Фокус», ООО «Компания Партнёр Сибири» зарегистрирована в Мошковском районе региона. Директором числится Михаил Беликов. Главный офис ПАО «Трансконтейнер» находится в Химках Московской области – глава Виталий Евдокименко. Организация занимается транспортными перевозками.
Уголовное дело против Беликова скоро рассмотрит Калининский районный суд. А суд над топ-менеджером ПАО «Трансконтейнер» уже завершился. Его обвинили в незаконном получении денег.