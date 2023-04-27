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В Новосибирске глава транспортной компании подкупил крупного логистического оператора

27 апреля 2023, 04:07
Фото: 1MI
Главу ООО «Компания Партнёр Сибири» обвиняют в подкупе в Новосибирске
Глава ООО «Компания Партнёр Сибири» обвиняется в подкупе крупного оператора контейнерных перевозок в Новосибирске. Сумма договорной сделки составила более 4 млн рублей, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По информации следователей, с 2018 по 2022 годы за деньги руководитель транспортной компании получал сведения о тарифах на грузоперевозки, о наличии свободных контейнеров. Так он подкупил менеджера ПАО «Трансконтейнер».

По данным «Контур Фокус», ООО «Компания Партнёр Сибири» зарегистрирована в Мошковском районе региона. Директором числится Михаил Беликов.  Главный офис ПАО «Трансконтейнер» находится в Химках Московской области – глава Виталий Евдокименко. Организация занимается транспортными перевозками.

Уголовное дело против Беликова скоро рассмотрит Калининский районный суд. А суд над топ-менеджером ПАО «Трансконтейнер» уже завершился. Его обвинили в незаконном получении денег.

#Алина Шефер#Подкуп#Суд#Железная дорога#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область
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