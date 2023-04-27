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Published Сегодня, 13:23

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В Новосибирске ищут культорганизатора на День Победы

27 апреля 2023, 13:23
В Новосибирске ищут организатора праздничного концерта в День Победы

В Новосибирске ищут организатора праздничного шоу 9 Мая

В Новосибирске заняты поисками организатора праздничного концерта 9 Мая. Соответствующий аукцион уже размещен на сайте государственных закупок.
«Оказание услуг по организации и проведению праздничной программы «Новосибирск – Город трудовой доблести», посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Место проведения: площадь имени Ленина, с 17.00 до 22.00», - указано в материалах к лоту.

Аукцион был объявлен муниципальным предприятием «Городская дирекция творческих программ». Заявки принимаются до 28 апреля. При этом подрядчику готовы заплатить 645 тысяч рублей за организацию праздничного шоу.

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Согласно техническому заданию, на концерте должно быть четверо ведущих – по двое мужчин и женщин. Планируется задействовать четыре вокальных коллектива, восемь певцов, дуэт музыканта и солиста, а также хореографические коллективы. В программе прозвучат патриотические композиции и песни исполнителей советской и российской эстрады.

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#Новосибирск#Культура#Александр Ляхов#День Победы#Аукцион#Конкурс#Концерт
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