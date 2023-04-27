В Новосибирске ищут культорганизатора на День Победы

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
«Оказание услуг по организации и проведению праздничной программы «Новосибирск – Город трудовой доблести», посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Место проведения: площадь имени Ленина, с 17.00 до 22.00», - указано в материалах к лоту.
Аукцион был объявлен муниципальным предприятием «Городская дирекция творческих программ». Заявки принимаются до 28 апреля. При этом подрядчику готовы заплатить 645 тысяч рублей за организацию праздничного шоу.
Согласно техническому заданию, на концерте должно быть четверо ведущих – по двое мужчин и женщин. Планируется задействовать четыре вокальных коллектива, восемь певцов, дуэт музыканта и солиста, а также хореографические коллективы. В программе прозвучат патриотические композиции и песни исполнителей советской и российской эстрады.