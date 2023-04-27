В Новосибирске ищут культорганизатора на День Победы

Согласно техническому заданию, на концерте должно быть четверо ведущих – по двое мужчин и женщин. Планируется задействовать четыре вокальных коллектива, восемь певцов, дуэт музыканта и солиста, а также хореографические коллективы. В программе прозвучат патриотические композиции и песни исполнителей советской и российской эстрады.