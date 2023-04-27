В Новосибирске от ранений скончался боец СВО Николай Бруско из Кыштовки

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Герой погиб от осложнений после множественных осколочных ранений, полученных во время СВО на Украине, сообщили в администрации. Николай был отправлен туда в сентябре прошлого года и уже в начале марта получил тяжелые ранения.
Известно, что сибиряк родился 17 января 1973 года, отслужил в армии, а затем связал свою судьбу с Вооруженными силами России. 14 апреля Николай Бруско скончался от последствий ранения в Новосибирске. Солдату было 50 лет.
Он остался в памяти своей жены и дочери. Администрация Кыштовского района приносит свои соболезнования родным и близким героя, которого запомнят как человека несгибаемой воли и мужества.