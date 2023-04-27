Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
Тендер на ремонт дорог частного сектора стоимостью 100 млн рублей, объявленный новосибирским МКУ "Управление дорожного строительства" выиграло ООО "Дорсиб плюс". Согласно информации на сайте госзакупок, компания должна будет выполнить разборку асфальта и щебеночного основания дорог в районах индивидуальной жилой застройки, а после выполнить новое основание, уложить дорожное покрытие, обустроить систему дренажа и поднять оголовки коммунальных колодцев.
Работы будут выполняться по отдельному плану-графику, который будет предоставлен заказчиком позже, и должны быть полностью завершены до конца 2023 года.
Это не первый крупный контракт на выполнение дорожных работ, который "Дорсиб плюс" заключил весной текущего года. Ранее мы рассказывали о том, что компания освоит 250 млн рублей в Маслянинском и Искитимском районах Новосибирской области.
ООО "Дорсиб плюс" принадлежит в равных долях отцу и сыну, Ивану и Евгению Дингес, у каждого из них по 33,5 %, еще 33% компании контролирует ООО "Автодорремонт техно". По данным системы СПАРК, доходы компании в 2021 году составили 1, 035 млрд рублей, чистая прибыль 75,8 млн рублей.
Организация неоднократно выигрывала муниципальные и государственные тендеры на дорожный ремонт. В частности, "Дорсиб плюс" в минувшем году выполняло реконструкцию проспекта Маркса, ход которой вызвал недовольство многих горожан, и ремонт проспекта Дзержинского. Сразу после завершения ремонта из-за дорожных ям на Дзержинского пострадало не менее 14 автомобилей.
В 2021 году министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибиркой области Анатолий Костылевский назвал подрядчиков, допустивших самое большое количество брака при строительстве и реконструкции дорог. В этот список попало и ООО "Дорсиб плюс".