В Новосибирске водитель Lada умер за рулем и попал в ДТП с грузовиками

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Мужчина потерял сознание, когда ехал на своей машине в Первомайском районе днем 27 апреля. Предварительно, у него случился сердечный приступ.
Вследствие этого «Лада» выехала на встречную полосу движения и столкнулась с двумя грузовыми автомобилями «ГАЗель». За рулем грузовиков находились мужчины 52 и 36 лет. Они не пострадали.
На месте работает следственная оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливают все обстоятельства происшествия.