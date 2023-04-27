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В Новосибирске водитель Lada умер за рулем и попал в ДТП с грузовиками

27 апреля 2023, 10:20
Фото: ГИБДД Новосибирска
Водитель легковушки погиб за рулем и столкнулся с грузовиками
ДТП с «ГАЗелями» произошло в Новосибирске из-за водителя легковушки, умершего за рулем. Об этом сообщили в ГИБДД региона.

Мужчина потерял сознание, когда ехал на своей машине в Первомайском районе днем 27 апреля. Предварительно, у него случился сердечный приступ.

Вследствие этого «Лада» выехала на встречную полосу движения и столкнулась с двумя грузовыми автомобилями «ГАЗель». За рулем грузовиков находились мужчины 52 и 36 лет. Они не пострадали.

На месте работает следственная оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливают все обстоятельства происшествия.

#ДТП#Погиб#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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