В Просветительском марафоне Знание.Первые участниками стали 22 тысячи зрителей

Новым форматом взаимодействия спикеров с аудиторией марафона стали арт-перфомансы популярных российских исполнителей, которые проходили в московской студии и транслировались на всех площадках. Например, вокалисты группы Uma2rman Сергей и Владимир Кристовские исполнили песню «Звезды» вместе с участниками марафона и рассказали, как появился ее уникальный клип. Это совместный проект с космонавтом Сергеем Корсаковым, который на борту МКС в невесомости записал вокал для клипа, сыграл на электрогитаре и снял видео.