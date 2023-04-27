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В Просветительском марафоне Знание.Первые участниками стали 22 тысячи зрителей

27 апреля 2023, 08:58
Фото: znanierussia.ru
В команду наставников вошли Михаил Мишустин, Дмитрий Медведев, Дмитрий Песков и другие
В федеральном Просветительском марафоне Знание.Первые приняли участие более 22 тысяч зрителей – такое количество участников заметно превышает показатели предыдущего марафона. Кроме того, онлайн-трансляции набрали более 160 млн просмотров.

Так, раскрывая тему «Время действий», спикеры марафона поделились с молодыми участниками полезной практической информацией, необходимой для поиска своего призвания. Ребята узнали, какие сферы деятельности и профессии наиболее перспективны, какие личные качества и компетенции развивать, как воспользоваться цифровыми технологиями для достижения успеха, с каких проектов и инициатив начинать свой путь в выбранной сфере деятельности. Благодаря прямым онлайн-трансляциям выступлений наставников создано 122 часа актуального просветительского контента, пополнившего цифровую библиотеку Общества «Знание».

Яркой инновацией марафона стало участие искусственного интеллекта. Нейросеть Kandinsky 2.1. в течение трех дней просматривала выступления спикеров московской студии и, исходя из содержания, генерировала изображения. Результаты творчества искусственного интеллекта в конце каждого из трех дней появлялись на странице Общества «Знание» ВКонтакте.

Новым форматом взаимодействия спикеров с аудиторией марафона стали арт-перфомансы популярных российских исполнителей, которые проходили в московской студии и транслировались на всех площадках. Например, вокалисты группы Uma2rman Сергей и Владимир Кристовские исполнили песню «Звезды» вместе с участниками марафона и рассказали, как появился ее уникальный клип. Это совместный проект с космонавтом Сергеем Корсаковым, который на борту МКС в невесомости записал вокал для клипа, сыграл на электрогитаре и снял видео.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирская область#Россия
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