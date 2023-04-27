В Просветительском марафоне Знание.Первые участниками стали 22 тысячи зрителей

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Так, раскрывая тему «Время действий», спикеры марафона поделились с молодыми участниками полезной практической информацией, необходимой для поиска своего призвания. Ребята узнали, какие сферы деятельности и профессии наиболее перспективны, какие личные качества и компетенции развивать, как воспользоваться цифровыми технологиями для достижения успеха, с каких проектов и инициатив начинать свой путь в выбранной сфере деятельности. Благодаря прямым онлайн-трансляциям выступлений наставников создано 122 часа актуального просветительского контента, пополнившего цифровую библиотеку Общества «Знание».
Яркой инновацией марафона стало участие искусственного интеллекта. Нейросеть Kandinsky 2.1. в течение трех дней просматривала выступления спикеров московской студии и, исходя из содержания, генерировала изображения. Результаты творчества искусственного интеллекта в конце каждого из трех дней появлялись на странице Общества «Знание» ВКонтакте.
Новым форматом взаимодействия спикеров с аудиторией марафона стали арт-перфомансы популярных российских исполнителей, которые проходили в московской студии и транслировались на всех площадках. Например, вокалисты группы Uma2rman Сергей и Владимир Кристовские исполнили песню «Звезды» вместе с участниками марафона и рассказали, как появился ее уникальный клип. Это совместный проект с космонавтом Сергеем Корсаковым, который на борту МКС в невесомости записал вокал для клипа, сыграл на электрогитаре и снял видео.