— С 2020 по 2021 год проходил срочную службу, девять месяцев прошло, и мне вручили повестку. До этого я хотел поступать в Училище военное, но не получилось. Там как раз короновирус был, разные ограничения. Я сдал один экзамен, мне позвонили, сказали, что на следующий день надо быть на комиссии, и я просто не успел вернуться, так как после экзамена уехал домой. Я поехал обратно в Новосибирск, но не успел.