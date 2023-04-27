Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
— Расскажите о том, как вы попали в зону спецоперации, когда это произошло?
После мобилизации, мы проходили обучение в Новосибирске, потом приехали сначала за Северодонецк, там переночевали в ангаре. Потом мы приехали в деревню, в Луганской области. Нашу колонну сразу обстреляли, но, слава богу, все остались живы. Это было в ноябре 2022 года.
— Вы проходили срочную службу прямо перед этим?
— С 2020 по 2021 год проходил срочную службу, девять месяцев прошло, и мне вручили повестку. До этого я хотел поступать в Училище военное, но не получилось. Там как раз короновирус был, разные ограничения. Я сдал один экзамен, мне позвонили, сказали, что на следующий день надо быть на комиссии, и я просто не успел вернуться, так как после экзамена уехал домой. Я поехал обратно в Новосибирск, но не успел.
— Вы могли отказаться от мобилизации, были какие-то основания?
— Я мог и отказаться, меня отговаривали, у нас в роте много взрослых мужиков, которым за сорок. Они мне говорили: «Ваня, ты еще молодой, жизни не видел, надо пожить, семью создать». У нас были те, кто отказывались. Но я не смог, счел своим долгом пойти на защиту Родины, я сказал: «Мужики, я поеду с вами».
— А сколько вам было лет, когда вас мобилизовали?
— 20 лет, и сейчас 20, в сентябре будет 21. У нас в роте еще два или три человека только примерно такой же возраст, остальные все старше.
— Что самое сложное для вас в службе сейчас?
— Самое сложное своих товарищей сохранить, вот это самое сложное. Ладно, в стрелковом бою ты еще можешь его закрыть своим телом, если ранят, ты его вытащишь. А когда обстрел из минометов, из гаубиц, уже никак не можешь помочь и это самое сложное.
— Расскажите, как там, какие условия бытовые?
— Мы сами сделали баню, там моемся, стираем одежду. Раньше была даже стиральная машина, когда в одном из расположений стояли.
— Расскажите подробней, как сделали баню, из чего?
— Нашли жесть, сварили печку, возим ее теперь с собой везде. Там, где мы стояли, был сарай, мы пол сняли, углубились, постелили доски. Поставили печку, нашли колено, приварили. Поставили бак для горячей воды на печку. И поставили ванну, где холодная вода. И моемся. Печку заберем с собой, конечно, если нас будут перекидывать куда-то.
— А с едой как?
— Едой обеспечены, командование привозит все, тушенку, крупы разные, сами готовим, сублимированные продукты, которые можно быстро приготовить. Картошку, гречку, которые можно кипятком заварить. Мы еще с гражданскими делимся. Кто остался, это в основном, старики и те, кто не смог выехать. Пенсия маленькая у них, мы хлеб, крупы отдаем, надо тушенку, отдаем тушенку.
— Как относятся местные к вам?
— Мне в основном встречались только те, кто хорошо относится. Все только за нашу российскую армию, всегда побед желают, чтобы быстрее закончилось все это.
— Часто вы передвигаетесь куда-то, насколько высока интенсивность боевых действий там, где вы находитесь?
— Мы не совсем на передовой стоим, выезжаем туда на неделю, но там условия очень тяжелые, там не помыться, не отдохнуть. Поэтому, неделя, и меняемся, чтобы чуть-чуть передохнуть.
— Сейчас вы в отпуске? Сколько длится отпуск?
— Отпуск по приказу президента длится 14 суток, дорога в эти дни не входит. Потом обратно.
— Какие планы на эти 14 дней?
— Планы только отдыхать. Но вчера приехал домой, всё непривычно. Лег спать, не мог уснуть два часа, всё не то. Мы там спим в спальниках, кто на полу, кто еще как. А тут, нормальная кровать, чистая простынь, тут тихо, непривычно.
— А какие планы после того, как завершится спецоперация?
— Я хочу продолжить карьеру военного, поступить в училище, НВВКУ или Институт Росгвардии в Новосибирске. После окончания спецоперации мне выдадут удостоверение ветерана боевых действий, буду поступать, учиться и потом служить. После окончания Института Росгвардии присваивается звание лейтенанта. Потом дальше служить, мечтаю о военной карьере.
Бойцов, возвращающихся из зоны спецоперации, встретили в Новосибирске российскими триколорами и плакатами.