Жара до +24 °C накроет Новосибирск — какие еще ждать сюрпризы от прогноза погоды?

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Согласно данным Западно-Сибирского УГМС, 27 апреля температура воздуха достигнет +20 °C, при переменной облачности и ночью без осадков. Днем возможен небольшой дождь, и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.
Сервис «Яндекс. Погода» сообщает, что в пятницу термометры будут показывать до +24 °C. Однако после периода с высокими температурами, прогнозируется резкое понижение до +4…+10 °C. В среднем, в течение мая, погода должна установится на отметке около +15 °C.
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