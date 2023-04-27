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Жара до +24 °C накроет Новосибирск — какие еще ждать сюрпризы от прогноза погоды?

27 апреля 2023, 01:52
Фото: 1MI
Теплые дни прогнозируют синоптики в Новосибирске

В Новосибирске ожидается летняя жара до +24 °C в течение двух дней

В течение двух дней в Новосибирске ожидается жаркая погода. Изучаем прогноз синоптиков.

Согласно данным Западно-Сибирского УГМС, 27 апреля температура воздуха достигнет +20 °C, при переменной облачности и ночью без осадков. Днем возможен небольшой дождь, и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.

Сервис «Яндекс. Погода» сообщает, что в пятницу термометры будут показывать до +24 °C. Однако после периода с высокими температурами, прогнозируется резкое понижение до +4…+10 °C. В среднем, в течение мая, погода должна установится на отметке около +15 °C.

Смотрите также прогноз погоды на май 2023 года. 

Опубликован прогноз погоды в Новосибирске на май 2023
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#Эмилия Губарева#Погода#Жара#Тепло#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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