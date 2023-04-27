Жара до +24 °C накроет Новосибирск — какие еще ждать сюрпризы от прогноза погоды?

Сервис «Яндекс. Погода» сообщает, что в пятницу термометры будут показывать до +24 °C. Однако после периода с высокими температурами, прогнозируется резкое понижение до +4…+10 °C. В среднем, в течение мая, погода должна установится на отметке около +15 °C.