Бердчанин Евгений Кравчук погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
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Updated Сегодня, 07:16
«21 апреля 2023 года при исполнении воинской обязанности в ходе проведения специальной военной операции, погиб старший прапорщик Евгений Юрьевич Кравчук», - сообщается на официальной странице администрации города Бердска в социальной сети «ВКонтакте».
Евгений Кравчук родился 10 августа 1974 года в Читинской области, где и окончил школу прапорщиков. По распределению забайкалец попал в 67-ую отдельную бригаду специального назначения в Бердске. Мужчина принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики и мероприятиях, связанных защитой граждан Крыма.
Погибший был награжден многими наградами. Военнослужащему вручили медаль Министерства обороны РФ «За возвращение Крыма» и Георгиевский крест IV степени.