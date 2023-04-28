Бердчанин Евгений Кравчук погиб в зоне СВО

Евгений Кравчук родился 10 августа 1974 года в Читинской области, где и окончил школу прапорщиков. По распределению забайкалец попал в 67-ую отдельную бригаду специального назначения в Бердске. Мужчина принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики и мероприятиях, связанных защитой граждан Крыма.