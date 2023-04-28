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Бердчанин Евгений Кравчук погиб в зоне СВО

28 апреля 2023, 07:14
Фото: Официальная страница администрации города Бердска «ВКонтакте».
Мужчине было 48 лет

В зоне СВО погиб прапорщик из Бердска Евгений Кравчук

В зоне специальной военной операции погиб житель Бердска Евгений Кравчук. Мужчина проходил военную службу по контракту.
«21 апреля 2023 года при исполнении воинской обязанности в ходе проведения специальной военной операции, погиб старший прапорщик Евгений Юрьевич Кравчук», - сообщается на официальной странице администрации города Бердска в социальной сети «ВКонтакте».

Евгений Кравчук родился 10 августа 1974 года в Читинской области, где и окончил школу прапорщиков. По распределению забайкалец попал в 67-ую отдельную бригаду специального назначения в Бердске. Мужчина принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики и мероприятиях, связанных защитой граждан Крыма.

Погибший был награжден многими наградами. Военнослужащему вручили медаль Министерства обороны РФ «За возвращение Крыма» и Георгиевский крест IV степени.

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#Спецоперация#Бердск#Александр Ляхов#Зона СВО#Участник СВО#Погиб
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