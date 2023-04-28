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Что будет с пылью в Новосибирске при реконструкции Первомайского сквера - ответил мэр

28 апреля 2023, 06:05
Фото: atas.info
Будет ли пыльно при ремонте в Первомайском сквере Новосибирска

В Новосибирске могут перекрыть Первомайский сквер из-за ремонта и пыли

Прибавление пыли в Новосибирске из-за реконструкции Первомайского сквера власти не ожидают. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть, добавив, что не исключает перекрытие дорожек на время проведения работ.
«Благоустройство таких пространств происходит каждый год. Мы производили благоустройство Монумента Славы, Сквера Славы, Заельцовского парка, Центрального парка. Никаких проблем с экологией при этом не возникало», - сообщил градоначальник.

Локоть отметил, что в Первомайском сквере, возможно, перекроют пешеходные дорожки. Об этом горожан оповестят заранее.

Напомним, в Новосибирске масштабную реконструкцию ожидает излюбленный туристами и местными жителями Первомайский сквер. Ранее публиковали дизайн-проект обновленного парка, по которому видно, что установят новые фонари, лавки, системы подсветки.

 

 

Фото: atas.info
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Также рабочие доберутся до знаменитого фонтана «Мишка». На котором, к слову, в детстве часто «сворачивала» голову вице-мэр Анна Терешкова.

На объекте полностью заменят чашу и реконструируют систему водоснабжения. Вокруг фонтана восстановят зеленый периметр и замостят дорожки.

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#Алина Шефер#Первомайский сквер#Реконструкция#Пыль#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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