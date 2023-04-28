Что будет с пылью в Новосибирске при реконструкции Первомайского сквера - ответил мэр

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
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Updated Сегодня, 06:07
«Благоустройство таких пространств происходит каждый год. Мы производили благоустройство Монумента Славы, Сквера Славы, Заельцовского парка, Центрального парка. Никаких проблем с экологией при этом не возникало», - сообщил градоначальник.
Локоть отметил, что в Первомайском сквере, возможно, перекроют пешеходные дорожки. Об этом горожан оповестят заранее.
Напомним, в Новосибирске масштабную реконструкцию ожидает излюбленный туристами и местными жителями Первомайский сквер. Ранее публиковали дизайн-проект обновленного парка, по которому видно, что установят новые фонари, лавки, системы подсветки.
Также рабочие доберутся до знаменитого фонтана «Мишка». На котором, к слову, в детстве часто «сворачивала» голову вице-мэр Анна Терешкова.
На объекте полностью заменят чашу и реконструируют систему водоснабжения. Вокруг фонтана восстановят зеленый периметр и замостят дорожки.