Что будет с пылью в Новосибирске при реконструкции Первомайского сквера - ответил мэр

В Новосибирске могут перекрыть Первомайский сквер из-за ремонта и пыли

Прибавление пыли в Новосибирске из-за реконструкции Первомайского сквера власти не ожидают. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть, добавив, что не исключает перекрытие дорожек на время проведения работ.