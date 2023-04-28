ДОМ.РФ: Возрос спрос на специалистов по технологиям информационного моделирования

В свою очередь, руководитель управления информационного моделирования группы «Самолет» Александр Панькин отметил, что ТИМ-решения оптимизируют расходы бизнеса и снижают риск ошибок на стройплощадке. Он подчеркнул, что решения для перехода на ТИМ, которые предлагает ДОМ.РФ, отличаются комплексным подходом: это и методология, и обучение, и IT-продукт.