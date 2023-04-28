ДОМ.РФ: Возрос спрос на специалистов по технологиям информационного моделирования

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
Готовность к применению этих технологий, а также вопросы подготовки профильных кадров обсудили представители ДОМ.РФ, Минстроя России, Главгосэкспертизы, ведущих строительных компаний и эксперты.
С 1 июля 2024 года все проекты жилищного строительства начнут проектироваться с использованием ТИМ. С 1 января 2025 года на эту систему переведут малоэтажный сегмент. Объекты госзаказа проектируются с помощью цифровых моделей с начала прошлого года.
Технология позволяет экономить средства и обеспечивает прозрачность строительного процесса, а также призвана гарантировать безопасность будущих зданий.
Замглавы Минстроя России Константин Михайлик заявил о низком уровне готовности застройщиков к переходу на технологии информационного моделирования. Он подчеркнул, что до конца года внедрение ТИМ в государственном секторе завершится, а коммерческий сектор должен следовать его примеру.
Переход на ТИМ предполагает стандартизирование нормативной базы, обучение специалистов, разработку и внедрение цифровых сервисов. Обучение проводится в Цифровой академии ДОМ.РФ, которая предлагает базовый курс по ТИМ.
«По итогам курса слушатели получают сертификат и удостоверение о повышении квалификации от МГСУ. Слушатели изучают основы технологии, нормативно-правовую базу, программное обеспечение, знакомятся с реальными практиками. Такого курса достаточно, чтобы начать работать с технологией», — отметил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.
Управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак сообщил, что с начала 2023 года количество заявок на обучение ТИМ в Цифровой академии выросло на 40%.
В свою очередь, руководитель управления информационного моделирования группы «Самолет» Александр Панькин отметил, что ТИМ-решения оптимизируют расходы бизнеса и снижают риск ошибок на стройплощадке. Он подчеркнул, что решения для перехода на ТИМ, которые предлагает ДОМ.РФ, отличаются комплексным подходом: это и методология, и обучение, и IT-продукт.