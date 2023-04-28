Где могут покусать клещи в майские праздники в Новосибирске – места назвала врач

Заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Лада Самойлова добавила, что в 2023 году в больницы обращались часто жители Сузунского района, Бердска с укусом клещей. В лидерах по активности членистоногих три района - Искитимский, Мошковский, Тогучинский.