Где могут покусать клещи в майские праздники в Новосибирске – места назвала врач

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Клещи, по словам специалиста, любят зеленые зоны – парки, леса и скверы. Это именно те, места, где на длительных выходных собираются отдыхать горожане.
«Последние годы появились частые случаи укусов клещей в зоопарке, в поселке Кольцово, в питомнике ВАСХНиЛ из-за обширной растительности. Также в Академгородке, Первомайском районе», - Бурмистрова.
Заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Лада Самойлова добавила, что в 2023 году в больницы обращались часто жители Сузунского района, Бердска с укусом клещей. В лидерах по активности членистоногих три района - Искитимский, Мошковский, Тогучинский.