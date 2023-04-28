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Где могут покусать клещи в майские праздники в Новосибирске – места назвала врач

28 апреля 2023, 10:05
Фото: 1MI
Какие места кишат клещами в Новосибирске

В Новосибирске врач Бурмистрова назвала места обитания клещей

Сезон активности клещей стартовал в Новосибирске перед майскими праздниками. О том, где массово обитают членистоногие рассказала завотделением нейроинфекции больницы № Татьяна Бурмистрова.

Клещи, по словам специалиста, любят зеленые зоны – парки, леса и скверы. Это именно те, места, где на длительных выходных собираются отдыхать горожане.

«Последние годы появились частые случаи укусов клещей в зоопарке, в поселке Кольцово, в питомнике ВАСХНиЛ из-за обширной растительности. Также в Академгородке, Первомайском районе», - Бурмистрова.

Заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Лада Самойлова добавила, что в 2023 году в больницы обращались часто жители Сузунского района, Бердска с укусом клещей. В лидерах по активности членистоногих три района - Искитимский, Мошковский, Тогучинский.

#Алина Шефер#Клещ#Клещевой энцефалит#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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