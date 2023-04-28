Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:45
Updated Сегодня, 04:45
В период празднования Дня Труда, с 29 апреля по 1 мая, поликлиники региона будут работать по сокращенному графику – с 09:00 до 15:00. Аналогичный режим установят с 6 по 9 мая на День Победы.
Неотложки начнут открываться также с 9 часов, а закрываться в 15 часов. Однако работать они будут ежедневно, вне зависимости от праздничных дат.
Если понадобится экстренная помощь стоматолога, можно обратиться в поликлинику № 3 на Петухова, 20 и в областную на Театральной, 46. Прием будет идти круглосуточно.
Также в городе будут круглосуточно работать травмпункты по следующим адресам: ул. Серебренниковская, 43; пр. Дзержинского, 44; 2 пер. Пархоменко, 7; ул. Героев революции, 5; ул. Зорге, 47/1; ул. А. Невского, 9; ул. Пирогова, 25/3. Еще скорая помощь и стационары.
Травмпункт на ул. Московская, 89 будет открыт 29 апреля, 6 мая, 9 мая с 09:00 до 15:00.
Минздрав Новосибирской области напоминает, что записаться на прием можно с 8 до 14 часов через Госуслуги, бот в
Телеграме и регистратуре.