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График работы медучреждений на майских праздниках в Новосибирской области - Минздрав

28 апреля 2023, 04:27
Фото: 1MI
Назван график работы больниц в Новосибирске

Новосибирский Минздрав опубликовал график работы медучреждений в праздники

Стало известно, как будут работать медучреждения в майские праздники в Новосибирской области. График опубликовал Минздрав региона.

В период празднования Дня Труда, с 29 апреля по 1 мая, поликлиники региона будут работать по сокращенному графику – с 09:00 до 15:00. Аналогичный режим установят с 6 по 9 мая на День Победы.

Неотложки начнут открываться также с 9 часов, а закрываться в 15 часов. Однако работать они будут ежедневно, вне зависимости от праздничных дат.

Если понадобится экстренная помощь стоматолога, можно обратиться в поликлинику № 3 на Петухова, 20 и в областную на Театральной, 46. Прием будет идти круглосуточно.

Также в городе будут круглосуточно работать травмпункты по следующим адресам: ул. Серебренниковская, 43; пр. Дзержинского, 44; 2 пер. Пархоменко, 7; ул. Героев революции, 5; ул. Зорге, 47/1; ул. А. Невского, 9; ул. Пирогова, 25/3. Еще скорая помощь и стационары.

Травмпункт на ул. Московская, 89 будет открыт 29 апреля, 6 мая, 9 мая с 09:00 до 15:00.

Минздрав Новосибирской области напоминает, что записаться на прием можно с 8 до 14 часов через Госуслуги, бот в
Телеграме и регистратуре.



#Алина Шефер#Минздрав#Город#Новосибирск#Новосибирская область#График#Поликлиники
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