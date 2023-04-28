Губернатор Андрей Травников поздравил лучших педагогов Новосибирской области

«Приветствую и поздравляю всех с 30-м областным конкурсом «Учитель года», который проходит в Год педагога и наставника. Поздравляю с тем, что лучшие традиции новосибирской системы образования не только продолжаются, но и преумножаются. Новосибирское педагогическое сообщество очень сплоченное, семейное, с открытыми, особыми взаимоотношениями. Благодаря этим традициям система образования Новосибирской области не только стремиться к той цели, которую мы перед собой поставили, стать лучшей в стране, но и помогает создавать хороших учителей. А хороший учитель – это особая ценность, для всего общества, и для каждого из нас. Хороший учитель, это не только тот, кто обучал и воспитывал, но и тот, кто оставляет в характере, в будущей биографии правильный, нужный след. Очень здорово, что таких людей во всех поколениях новосибирских педагогов очень много. Каждый, кто сегодня выходил на эту сцену – настоящий герой», – подчеркнул Губернатор Андрей Травников.