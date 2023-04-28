Хилокского мусорного полигона через два года в Новосибирске уже не будет

Известно, что на новом предприятии будет четыре участка: сортировка отходов будет вестись в закрытых помещениях, органические отходы начнут перерабатывать на участке компостирования, крупногабаритный мусор на отдельной площадке и на участке захоронения разместят только 22% отходов. Когда комплекс введут в эксплуатацию, то Хилокский полигон закроют.