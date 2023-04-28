Хилокского мусорного полигона через два года в Новосибирске уже не будет

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
За два года власти решат проблему близости к жилым домам Хилокского полигона твердых коммунальных отходов. Он располагается на улице Малыгина в Новосибирске. По данным итогам конкурса на строительство и эксплуатацию Левобережного комплекса по переработке отходов, объект построят в течение 24 месяцев – после подписания концессионного соглашения.
Как сообщил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов, подписание соглашения планируется в мае текущего года, после этого концессионер начнет проектирование и строительство объекта. Комплекс будет построен на основе современных требований к экологический безопасности и нацелен на максимальное извлечение полезных материалов из твердых коммунальных отходов.
Обязательства по переработке 78% отходов на комплексе взял на себя победитель конкурса - МУП «Спецавтохозяйство». Отметим, что подобные комплексы уже есть в центре России, а Новосибирск учтет опыт регионов.
Известно, что на новом предприятии будет четыре участка: сортировка отходов будет вестись в закрытых помещениях, органические отходы начнут перерабатывать на участке компостирования, крупногабаритный мусор на отдельной площадке и на участке захоронения разместят только 22% отходов. Когда комплекс введут в эксплуатацию, то Хилокский полигон закроют.