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Хилокского мусорного полигона через два года в Новосибирске уже не будет

28 апреля 2023, 05:22
Фото: 1MI
Хилокский полигон закроют после открытия нового мусорного комплекса
Благодаря реализации концессионного соглашения о строительстве нового Левобережного комплекса по переработке отходов, Хилокский полигон, находящийся в границах Новосибирска, будет закрыт в 2025 году.

За два года власти решат проблему близости к жилым домам Хилокского полигона твердых коммунальных отходов. Он располагается на улице Малыгина в Новосибирске. По данным итогам конкурса на строительство и эксплуатацию Левобережного комплекса по переработке отходов, объект построят в течение 24 месяцев – после подписания концессионного соглашения.

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Как сообщил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов, подписание соглашения планируется в мае текущего года, после этого концессионер начнет проектирование и строительство объекта. Комплекс будет построен на основе современных требований к экологический безопасности и нацелен на максимальное извлечение полезных материалов из твердых коммунальных отходов.

Обязательства по переработке 78% отходов на комплексе взял на себя победитель конкурса - МУП «Спецавтохозяйство». Отметим, что подобные комплексы уже есть в центре России, а Новосибирск учтет опыт регионов.

Известно, что на новом предприятии будет четыре участка: сортировка отходов будет вестись в закрытых помещениях, органические отходы начнут перерабатывать на участке компостирования, крупногабаритный мусор на отдельной площадке и на участке захоронения разместят только 22% отходов. Когда комплекс введут в эксплуатацию, то Хилокский полигон закроют.

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#Эмилия Губарева#Полигон#Мусор#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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