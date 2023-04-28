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Контейнеровоз насмерть раздавил женщину на Волочаевской в Новосибирске – там пробка

28 апреля 2023, 04:00
Фото: 1MI
Контейнеровоз насмерть сбил женщину в Новосибирске
В Новосибирске контейнеровоз насмерть сбил женщину на Волочаевской

Водитель контейнеровоза сбил женщину на улице Волочаевской в Новосибирске. Она погибла на месте, говорят свидетели.

Жесткая авария произошла днем 28 апреля возле остановки общественного транспорта «Кинотеатр Родина». Левый ряд дороги на Волочаевской, 112 встал в дикую пробку.

«Разложили женщину. Контейнеровоз проехался по ней. Из автобуса начали выходить дети, а мы орали, чтобы их срочно убрали или закрыли им глаза. Это просто жесть…», - рассказал Atas.info один из очевидцев Николай.

Также мужчина добавил, что уже на место вызвали скорую и полицию. По всем признакам, пешеход погибла.

Редакция Atas.info выясняет подробности трагедии.

#Алина Шефер#ДТП#Гибель женщины#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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