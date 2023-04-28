Контейнеровоз насмерть раздавил женщину на Волочаевской в Новосибирске – там пробка

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Водитель контейнеровоза сбил женщину на улице Волочаевской в Новосибирске. Она погибла на месте, говорят свидетели.
Жесткая авария произошла днем 28 апреля возле остановки общественного транспорта «Кинотеатр Родина». Левый ряд дороги на Волочаевской, 112 встал в дикую пробку.
«Разложили женщину. Контейнеровоз проехался по ней. Из автобуса начали выходить дети, а мы орали, чтобы их срочно убрали или закрыли им глаза. Это просто жесть…», - рассказал Atas.info один из очевидцев Николай.
Также мужчина добавил, что уже на место вызвали скорую и полицию. По всем признакам, пешеход погибла.
Редакция Atas.info выясняет подробности трагедии.