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Мощный взрыв гранаты, нападение мигрантов, проститутка Анжела – как выжил Новосибирск

28 апреля 2023, 14:09
Фото: atas.info
Самые интересные новости недели
Новосибирск за неделю: в области раздался мощный взрыв гранаты – погиб мужчина; толпа мигрантов напала на прохожего; проститутку Анжелу просят отправить на СВО. Главные новости города по версии Atas.info.

Мощный взрыв в Куйбышеве

Взрыв в Куйбышеве: погиб мужчина, работают саперы - что говорят новосибирцы о ЧП
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25 апреля в Куйбышеве Новосибирской области раздался взрыв. Сообщалось, что на гранате подорвался мужчина. Позже возле его тела нашли еще один неразорванный снаряд. Саперы работали сутки. Вокруг была полиция и куча зевак. Местные жители подозревали, что погибшим оказался бывший полицейский на пенсии и с собой у него якобы было несколько гранат. Происшествие могло произойти в результате несчастного случая, но все подробности еще предстоит установить.

Толпа мигрантов избила мужчину в Новосибирске

«Западло гопстопить мужика с женщиной»: новосибирцы об избиении мужчины мигрантами
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В Новосибирске мигранты накинулись на жителя города: сначала между ними произошел словесный конфликт, а затем он перерос в драку. Около шести человек начали избивать мужчину. Он получил травмы, но не стал заявлять в полицию и сам дошел до дома. Происходящее видела его жена, с которой он шел с кладбища, где недавно похоронил мать. Этим инцидентом даже заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Стоит отметить, что местные жители опасаются жить в районе Хилокского рынка и одноименной улицы, где обитают мигранты. Этот район славится своим криминалом.

Эскортницу Анжелу хотят отправить в зону СВО

Новосибирцы предложили отправить эскортницу Анжелу в зону СВО
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Жители Новосибирска предложили отправить известную секс-работницу Анжелу на СВО. В социальных сетях появилась фотография боевого боеприпаса, на котором было написано «За Анжелу НСК». Мнения новосибирцев о работнице индустрии различны. Большинство пользователей в шутку выразили свое уважение и благодарность работнице секс-индустрии за ее труд и поддержку бойцов (это мнение появилось из-за того, что предполагаемую машину эскортницы видели у пункта лагеря мобилизованных). Некоторые сибиряки даже призывают Анжелу отправиться на СВО для поддержки тех, кто там находится.

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