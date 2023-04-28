Мощный взрыв гранаты, нападение мигрантов, проститутка Анжела – как выжил Новосибирск

В Новосибирске мигранты накинулись на жителя города: сначала между ними произошел словесный конфликт, а затем он перерос в драку. Около шести человек начали избивать мужчину. Он получил травмы, но не стал заявлять в полицию и сам дошел до дома. Происходящее видела его жена, с которой он шел с кладбища, где недавно похоронил мать. Этим инцидентом даже заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Стоит отметить, что местные жители опасаются жить в районе Хилокского рынка и одноименной улицы, где обитают мигранты. Этот район славится своим криминалом.