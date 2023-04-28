Мощный взрыв гранаты, нападение мигрантов, проститутка Анжела – как выжил Новосибирск

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
25 апреля в Куйбышеве Новосибирской области раздался взрыв. Сообщалось, что на гранате подорвался мужчина. Позже возле его тела нашли еще один неразорванный снаряд. Саперы работали сутки. Вокруг была полиция и куча зевак. Местные жители подозревали, что погибшим оказался бывший полицейский на пенсии и с собой у него якобы было несколько гранат. Происшествие могло произойти в результате несчастного случая, но все подробности еще предстоит установить.
В Новосибирске мигранты накинулись на жителя города: сначала между ними произошел словесный конфликт, а затем он перерос в драку. Около шести человек начали избивать мужчину. Он получил травмы, но не стал заявлять в полицию и сам дошел до дома. Происходящее видела его жена, с которой он шел с кладбища, где недавно похоронил мать. Этим инцидентом даже заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Стоит отметить, что местные жители опасаются жить в районе Хилокского рынка и одноименной улицы, где обитают мигранты. Этот район славится своим криминалом.
Эскортницу Анжелу хотят отправить в зону СВО
Жители Новосибирска предложили отправить известную секс-работницу Анжелу на СВО. В социальных сетях появилась фотография боевого боеприпаса, на котором было написано «За Анжелу НСК». Мнения новосибирцев о работнице индустрии различны. Большинство пользователей в шутку выразили свое уважение и благодарность работнице секс-индустрии за ее труд и поддержку бойцов (это мнение появилось из-за того, что предполагаемую машину эскортницы видели у пункта лагеря мобилизованных). Некоторые сибиряки даже призывают Анжелу отправиться на СВО для поддержки тех, кто там находится.