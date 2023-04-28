Под Новосибирском прокуроры вновь не смогли закрыть Малыгинский рынок

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Как сообщает Сиб.фм, в суде не нашли подтверждения фактам наличия несанкционированной свалки и незаконного использования земельного участка. Ведомству было отказано в иске в полном объеме.
Прокуратура пытается закрыть торговые ряды на территории Верх-Тулинского сельсовета уже несколько лет. В ведомстве считают, что торговцы устроили откровенную антисанитарию и выкидывают прямо на рынке гнилые овощи и фрукты, а также опилки с пенопластом и использованные деревянные ящики. В 2022 году иск с требованием закрыть Малыгинский рынок был направлен в Новосибирский районный суд, однако не был удовлетворен.