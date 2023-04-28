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Под Новосибирском прокуроры вновь не смогли закрыть Малыгинский рынок

28 апреля 2023, 06:36
Фото: 1MI
Прокуратура неоднократно пыталась закрыть рынок

Под Новосибирском прокуроры вновь не смогли закрыть Малыгинский рынок

В Новосибирском районе не удалась очередная попытка закрыть Малыгинский рынок. Прокуратура подала апелляцию на решение суда, но получила отказ и в первой инстанции.

Как сообщает Сиб.фм,  в суде не нашли  подтверждения фактам наличия несанкционированной свалки и незаконного использования земельного участка. Ведомству было отказано в иске в полном объеме.

Прокуратура пытается закрыть торговые ряды на территории Верх-Тулинского сельсовета уже несколько лет. В ведомстве считают, что торговцы устроили откровенную антисанитарию и выкидывают прямо на рынке гнилые овощи и фрукты, а также опилки с пенопластом и использованные деревянные ящики. В 2022 году иск с требованием закрыть Малыгинский рынок был направлен в Новосибирский районный суд, однако не был удовлетворен.

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#Происшествия#Новосибирская область#Александр Ляхов#Прокуратура#Суд#Малыгинский рынок
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