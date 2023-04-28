Под Новосибирском рыбак провалился под лед — его искали несколько часов

Posted Сегодня, 03:08
Published Сегодня, 03:08
Modified Сегодня, 03:10
Updated Сегодня, 03:10
Днем 27 апреля в МАСС поступила информация о том, что рыбак провалился под лёд в посёлке Кирово в районе Бердского шоссе. Спасатели начали поисковые работы на водохранилище и в лесополосе, однако мужчина не был обнаружен.
Вечером того же дня неравнодушная женщина сообщила о том, что наблюдает на водохранилище рыбака, не способного самостоятельно вернуться к берегу. Лед повторно обследовали, но позже стало известно, что мужчина все же самостоятельно покинул выбрался на берег.
Спасатели напоминают, что из-за погодных условий и таяния снега категорически запрещено выходить на лёд водохранилища, так как лёд стал рыхлым и не держит взрослого человека.