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Под Новосибирском рыбак провалился под лед — его искали несколько часов

28 апреля 2023, 03:08
Фото: ВК/МАСС
Мужчина выбрался самостоятельно

Под Новосибирском рыбак провалился под лед

В пригороде Новосибирска рыбак провалился под лед. Его долго не могли найти спасатели, но все завершилось благополучно, сообщили в ВК-группе МАСС.

Днем 27 апреля в МАСС поступила информация о том, что рыбак провалился под лёд в посёлке Кирово в районе Бердского шоссе. Спасатели начали поисковые работы на водохранилище и в лесополосе, однако мужчина не был обнаружен.

Вечером того же дня неравнодушная женщина сообщила о том, что наблюдает на водохранилище рыбака, не способного самостоятельно вернуться к берегу. Лед повторно обследовали, но позже стало известно, что мужчина все же самостоятельно покинул выбрался на берег.

Спасатели напоминают, что из-за погодных условий и таяния снега категорически запрещено выходить на лёд водохранилища, так как лёд стал рыхлым и не держит взрослого человека.

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#Эмилия Губарева#Лед#Общество#Город#Происшествия#Рыбак#Новосибирск
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