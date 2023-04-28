Под Новосибирском рыбак провалился под лед — его искали несколько часов

Вечером того же дня неравнодушная женщина сообщила о том, что наблюдает на водохранилище рыбака, не способного самостоятельно вернуться к берегу. Лед повторно обследовали, но позже стало известно, что мужчина все же самостоятельно покинул выбрался на берег.