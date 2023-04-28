Погибшего на СВО бойца Александра Куртова похоронили в Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
В Здвинском районе простились с Александром Куртовым, погибшим участником специальной военной операции.
Боец был призван по частичной мобилизации в сентябре 2022 года и погиб в апреле 2023 года. Ему было 27 лет. Александр Куртов получил образование электрика в Новосибирском машиностроительном колледже и специальность снайпера в армии.
Посмертно он был награждён орденом Мужества. Прощание состоялось 27 апреля в Верх-Урюмском сельском Доме культуры.