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Погибшего на СВО бойца Александра Куртова похоронили в Новосибирской области

28 апреля 2023, 05:06
Фото: газета "Сельский труженик"
Сибиряк погиб на Украине

В Новосибирской области простились с погибшим на СВО бойцом Александром Куртовым

Военнослужащий из Новосибирской области погиб на СВО, сообщили официально в администрации Здвинского района.

В Здвинском районе простились с Александром Куртовым, погибшим участником специальной военной операции.

Боец был призван по частичной мобилизации в сентябре 2022 года и погиб в апреле 2023 года. Ему было 27 лет. Александр Куртов получил образование электрика в Новосибирском машиностроительном колледже и специальность снайпера в армии.

Посмертно он был награждён орденом Мужества. Прощание состоялось 27 апреля в Верх-Урюмском сельском Доме культуры.

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#Эмилия Губарева#Участник СВО#Погиб#Зона СВО#Спецоперация#Общество#Новосибирская область
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