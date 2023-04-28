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РАНХиГС проводит переквалификацию кадров по 1000 направлений

28 апреля 2023, 12:37
Фото: 1MI
В начале 2023 года Центробанк РФ провёл опрос, в котором приняли участие 14 000 работодателей, представляющих нефинансовый сектор экономики. Как выяснилось, во многих отраслях наблюдается недостаток узких специалистов.

Участники исследования заявили о готовности материально и нематериально стимулировать узких специалистов, помогать им в повышении квалификации и предоставлять прочие преимущества, пишет newsnn.ru.

Академия РАНХиГС участвует в проекте «Содействие занятости» в рамках нацпроекта «Демография». Проект позволяет определённым категориям россиян получить бесплатное дополнительное образование или пройти профподготовку.

Участвовать в проекте могут женщины в декрете или матери детей до 7 лет, граждане, прошедшие службу в армии и не устроившиеся на работу, студенты вузов и средних специальных учебных учреждений и их выпускники, а также другие категории. Детальная информация доступна на сайте академии. Сообщается, что обучение проходит не только в заочном, но и в очном формате.

Директор Северо-Кавказского института - филиала РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов подчеркнул, что работодатели ценят сотрудников, готовых совершенствовать знания и навыки, необходимые для нелинейных способов достижения поставленных целей. У таких работников выше зарплаты, также им обычно предлагают другие преимущества.

В рамках проекта предлагается 1000 образовательных программ, при этом они различаются в зависимости от потребностей рынка труда того или иного региона. В реализации проекта участвуют 45 региональных филиалов РАНХиГС, а также более 100 партнерских образовательных организаций.

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