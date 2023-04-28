РАНХиГС проводит переквалификацию кадров по 1000 направлений

Участвовать в проекте могут женщины в декрете или матери детей до 7 лет, граждане, прошедшие службу в армии и не устроившиеся на работу, студенты вузов и средних специальных учебных учреждений и их выпускники, а также другие категории. Детальная информация доступна на сайте академии. Сообщается, что обучение проходит не только в заочном, но и в очном формате.