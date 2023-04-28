Труп мужчины нашли под окнами многоэтажки под Новосибирском

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Согласно информации СК, правоохранительные органы проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося. Местные жители предполагают, что происшествие является несчастным случаем.
Один из вариантов трагедии - мужчина закрылся на балконе из-за неисправности двери и попытался проникнуть в квартиру через другое окно. Однако, точная причина пока неизвестна.
Обстоятельства установят правоохранители при проведении соответствующих экспертиз и расследований.
Напомним, ранее в Новосибирске нашли тело подростка под окнами многоэтажки. Причина гибели пока не разглашается. Известно только, что мальчик последнее время сильно переживал за экзамены.