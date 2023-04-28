atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:19

Published Сегодня, 09:19

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

Изображение материала

Труп мужчины нашли под окнами многоэтажки под Новосибирском

28 апреля 2023, 09:19
Фото: 1MI
Тело мужчины нашли под окном дома в Искитиме
Тело мужчины было обнаружено 28 апреля в Искитим Новосибирской области рядом с домом на Литейной улице. Произошедшее подтвердили в региональном Следственном Комитете Российской Федерации.

Согласно информации СК, правоохранительные органы проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося. Местные жители предполагают, что происшествие является несчастным случаем.

Один из вариантов трагедии - мужчина закрылся на балконе из-за неисправности двери и попытался проникнуть в квартиру через другое окно. Однако, точная причина пока неизвестна.

Обстоятельства установят правоохранители при проведении соответствующих экспертиз и расследований.

Стало известно, кто погиб на Земнухова в Новосибирске: тело нашли под окнами дома
Узнать подробнее

Напомним, ранее в Новосибирске нашли тело подростка под окнами многоэтажки. Причина гибели пока не разглашается. Известно только, что мальчик последнее время сильно переживал за экзамены. 

#Алина Шефер#Происшествия#Погиб#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Я мог отказаться: 20-летний мобилизованный из Кыштовки о земляках и бане на СВО
Вчера, 11:30
Места салютов и фейерверков 9 мая 2023 назвал мэр Новосибирска Анатолий Локоть
Сегодня, 05:40
Поставил на колени: в Новосибирске тренер по боксу отшлепал 6-летнюю девочку
Сегодня, 01:28
В Новосибирске любителей шашлыков начнут штрафовать на 20 тысяч рублей
Сегодня, 04:52
«Западло гопстопить мужика с женщиной»: новосибирцы об избиении мужчины мигрантами
Сегодня, 03:36
Стало известно в каких районах НСО пройдет «Бессмертный полк» в очном формате
Сегодня, 06:35