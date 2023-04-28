«Уже был не жилец»: стажерка ветклиники убила здорового кота уколами в Новосибирске

Как рассказали НГС волонтеры, стажер не имела права проводить терапевтические манипуляции без рекомендаций врача, тем более самостоятельно принять решение об эвтаназии здорового кота. Зоозащитница и общественный инспектор в области обращения с животными при Росприроднадзоре Наталья Новикова узнала, какой колледж окончила Тайбазарова и намеревается сообщить туда об инциденте. И девушку очень сильно это беспокоило.