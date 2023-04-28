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«Уже был не жилец»: стажерка ветклиники убила здорового кота уколами в Новосибирске

28 апреля 2023, 02:38
Фото: 1MI
Стажерка ветклиники умертвила кота в Новосибирске

В Новосибирске стажерка ветклиники сделала эфтаназию коту

Практикантку ветклиники «Друг» в Новосибирске обвинили в убийстве кота тремя уколами. Хозяйка питомца Елизавета оставила его в клинике, так как у животного обострилась мочекаменная болезнь, которую врач решил вылечить под наркозом.

Позже женщине сообщили про остановку сердца у кота. Она потребовала записи с камер видеонаблюдения, по которым выяснилось, что 19-летняя медсестра из Казахстана Татьяна Тайбазарова трижды вводила смертельные препарат животному пока врач отсутствовал.

Как рассказали НГС волонтеры, стажер не имела права проводить терапевтические манипуляции без рекомендаций врача, тем более самостоятельно принять решение об эвтаназии здорового кота. Зоозащитница и общественный инспектор в области обращения с животными при Росприроднадзоре Наталья Новикова узнала, какой колледж окончила Тайбазарова и намеревается сообщить туда об инциденте. И девушку очень сильно это беспокоило.

По словам директора клиники Марии Бахваловой, после увиденного на камерах она собрала совет врачей и вызвала Татьяну на разговор. Девушка сначала заявила, что перепутала лекарство с физраствором, но потом во всём призналась. Якобы кот, по ее мнению – «уже был не жилец».

#Алина Шефер#Кот#Убийство#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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