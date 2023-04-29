Что делать, если укусил клещ в Новосибирской области в мае 2023: пошаговая инструкция

Клещи уже давно проснулись в Новосибирской области – еще в марте 2023 года. Близятся майские праздники и люди поедут в леса и парки на пикники, где сейчас кишат опасные членистоногие. Atas.info узнал, что делать при укусе клеща.

Первые действия при укусе клеща: Специалисты советуют сразу обратиться в ближайшую больницу, если укусил клещ. Врач примет решение, нужна ли срочная профилактика и наблюдение за пациентом. Но прежде, чем отправится на природу необходимо привиться от клещевого энцефалита. Вакцину ставят в поликлиниках. Невакцинированным новосибирцам после укуса вводят человеческий иммуноглобулин против клещевого энцефалита. Мэрия Новосибирска информирует, что экстренную серопрофилактику проводят обычно не позднее 72 часов после присасывания клещей. Для детей эта процедура бесплатна. Как и где быстро снять клеща? Если клещ уже атаковал вас - нужно срочно бежать в травмпункт. А если вы за городом и такой возможности нет, то придется действовать самостоятельно. Снимать клеща следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок. Инструкция следующая: Захватить клеща лучше пинцетом, на крайний случай пальцами, обернутыми в чистую тряпочку. Держать строго перпендикулярно поверхности укуса и повернуть тело клеща вокруг оси и вдернуть.

Место продезинфицировать раствором уксуса, или 70-процентным спиртом и 5% йода.

Вымыть после процедуры тщательно руки

Клеща отвести в лабораторию.