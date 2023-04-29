Что делать, если укусил клещ в Новосибирской области в мае 2023: пошаговая инструкция

Posted Сегодня, 03:07
Published Сегодня, 03:07
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
Специалисты советуют сразу обратиться в ближайшую больницу, если укусил клещ. Врач примет решение, нужна ли срочная профилактика и наблюдение за пациентом.
Но прежде, чем отправится на природу необходимо привиться от клещевого энцефалита. Вакцину ставят в поликлиниках. Невакцинированным новосибирцам после укуса вводят человеческий иммуноглобулин против клещевого энцефалита.
Мэрия Новосибирска информирует, что экстренную серопрофилактику проводят обычно не позднее 72 часов после присасывания клещей. Для детей эта процедура бесплатна.
Если клещ уже атаковал вас - нужно срочно бежать в травмпункт. А если вы за городом и такой возможности нет, то придется действовать самостоятельно.
Снимать клеща следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок. Инструкция следующая: