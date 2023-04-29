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Что разочаровало сибиряков на Белорусской ярмарке в Новосибирске

29 апреля 2023, 10:38
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Шестая Белорусская ярмарка проходит в 2023 году в Новосибирске с 22 по 30 апреля.

Ярмарка белорусских товаров завершает работу в Новосибирске

Ярмарка белорусских товаров подходит к концу. Белоруссам выделили лучшие места прямо на Площади Ленина. Цены на многие товары дороже магазинных, а купить товар в большинстве киосков можно только за наличку, но новосибирцы все равно покупают и даже стоят в очередях.

- А это у вас натуральный лен? Это двушка или полуторка? - засыпают вопросами покупатели возле киоска с постельным бельем.

- Это хлопколен, вот здесь только лен, а это бязь, подешевле.

Подешевле - это от 2500 руб. за комплект постельного белья из бязи. Для сравнения на озоне такие комплекты стоят 1000-1500 руб. Здесь же цены на комплект из хлопкольна начинаются от 4500 руб., семейный комплект стоит 6500 руб, а постельное из чистого льна обойдется в 9000 руб. Цены на большие полотенца начинаются от 1100 руб.

На вопрос журналиста, хорошо ли берут именно комплекты постельного белья, продавец рассказала, что чаще покупают полотенца и льняные простыни. Комплектов, штор продать удалось не так много, как планировали. Ярмарка стоит тут последние дни, поэтому все чаще можно услышать, как продавцы в индивидуальном порядке предлагают скидки тем, кто заинтересовался. Но даже со скидками цены все равно в среднем по Новосибирску высокие.

Тем не менее, люди постоянно подходят, рассматривают, задают вопросы, даже выстраиваются в очереди, покупают, действительно, в основном небольшие полотенца, особенно из жатого льна,  к двум прилавкам с белорусским текстилем подойти, чтобы хорошо рассмотреть товар, оказалось не так просто. 

Атас.Инфо сделал обзор цен и на остальные товары, в том числе, на белорусские продукты. Цены почти на все - как в магазинах, но на ярмарке в большинстве мест можно оплатить товар только наличкой.

#Ольга Храмушкина#Ярмарка#Беларусь#Товар#Экономика#Город#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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