Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
- А это у вас натуральный лен? Это двушка или полуторка? - засыпают вопросами покупатели возле киоска с постельным бельем.
- Это хлопколен, вот здесь только лен, а это бязь, подешевле.
Подешевле - это от 2500 руб. за комплект постельного белья из бязи. Для сравнения на озоне такие комплекты стоят 1000-1500 руб. Здесь же цены на комплект из хлопкольна начинаются от 4500 руб., семейный комплект стоит 6500 руб, а постельное из чистого льна обойдется в 9000 руб. Цены на большие полотенца начинаются от 1100 руб.
На вопрос журналиста, хорошо ли берут именно комплекты постельного белья, продавец рассказала, что чаще покупают полотенца и льняные простыни. Комплектов, штор продать удалось не так много, как планировали. Ярмарка стоит тут последние дни, поэтому все чаще можно услышать, как продавцы в индивидуальном порядке предлагают скидки тем, кто заинтересовался. Но даже со скидками цены все равно в среднем по Новосибирску высокие.
Тем не менее, люди постоянно подходят, рассматривают, задают вопросы, даже выстраиваются в очереди, покупают, действительно, в основном небольшие полотенца, особенно из жатого льна, к двум прилавкам с белорусским текстилем подойти, чтобы хорошо рассмотреть товар, оказалось не так просто.
Атас.Инфо сделал обзор цен и на остальные товары, в том числе, на белорусские продукты. Цены почти на все - как в магазинах, но на ярмарке в большинстве мест можно оплатить товар только наличкой.