На вопрос журналиста, хорошо ли берут именно комплекты постельного белья, продавец рассказала, что чаще покупают полотенца и льняные простыни. Комплектов, штор продать удалось не так много, как планировали. Ярмарка стоит тут последние дни, поэтому все чаще можно услышать, как продавцы в индивидуальном порядке предлагают скидки тем, кто заинтересовался. Но даже со скидками цены все равно в среднем по Новосибирску высокие.