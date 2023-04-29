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«Давит всех без разбора»: новосибирцы обвинили водителя внедорожника в гибели собак

29 апреля 2023, 02:31
Фото: предоставила Ксения Потапова
Водитель сбивает собак в Искитиме

Под Новосибирском хозяева обвинили водителя внедорожника в убийстве собаки

Новосибирцы заявили на водителя, который задавил несколько собак в Искитиме. Проступок мужчины попал на камеры видеонаблюдения.
«Мужчина ездит на внедорожнике Mitsubishi Pajero в частном секторе Искитима и давит собак. Наша собачка погибла в страшных муках. Мы нашли ее на улице, она была молодая, недавно ощенилась. Такая добрая и ласковая, подпускала к щенкам детей. Малышей мы пристроили, а ее забрали на передержку к себе – теперь ее нет с нами», - рассказала Atas.info безутешная хозяйка питомицы Ксения Потапова.

Местные жители уверены, гонщик на иномарке намерено сбивает собак. Ему не важно, домашние они или бездомные.

«Эта машина и раньше странно ездила, как будто хочет наехать на собак. До последнего не верится, что такие есть люди и поэтому мы выпускали свою собаку гулять одну, не чувствуя такую опасность», - пожаловались искитимцы.

О лихаче уже прознал весь город. На улицах и в магазинах люди обсуждают его. По слухам, мужчину уже привлекали за жестокое обращение с животными. Но эту личную информацию правоохранители не стали комментировать Atas.info.

Известно, что сейчас идет расследование. Владельцы питомцев заявили на сибиряка в полицию.

#Алина Шефер#Собака#Водитель#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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