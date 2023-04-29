Российские семьи, включая новосибирские, ждут в мае ежемесячную финансовую поддержку в виде пособий на детей. Скоро все уйдут на майские праздники и в этой связи график выплат изменится. Разбираемся с Atas.info, когда родителям придут деньги за апрель.

Кто получит детские выплаты в мае 2023 года: На пособия в Новосибирске и других города страны претендуют в мае семьи, люди, которым положены разовые выплаты. А также следующие категории: Беременные женщины;

Безработные родители, которые ухаживают за малышом до 1,5 лет;

Семьи с детьми до 3 лет;

Дети школьного возраста - от 8 до 17 лет;

Семьи военнослужащих. Некоторые из них получат деньги раньше обычного. Об этом читайте далее. График выплат детских пособий в мае 2023 года: В мае россияне уйдут на длительные праздники по случаю Дня Труда и Дня Победы. Поэтому график выплат изменят. Деньги пересылает на карты родителей СФР 3-го числа каждого месяца – это закрепившийся давно порядок. Однако пособия по уходу за младенцем приходят позже – должны были поступить 8 мая. Но в связи с праздниками поступят 5 мая. А остальные получатели должны ждать выплаты уже 3 мая. В этот же срок деньги можно будет забрать в почтовом отделении. Пособия придут, согласно правилам, не позднее 25 мая 2023 года.