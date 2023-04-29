Posted Сегодня, 02:05
Published Сегодня, 02:05
Modified Сегодня, 02:05
Updated Сегодня, 02:05
На пособия в Новосибирске и других города страны претендуют в мае семьи, люди, которым положены разовые выплаты. А также следующие категории:
Некоторые из них получат деньги раньше обычного. Об этом читайте далее.
В мае россияне уйдут на длительные праздники по случаю Дня Труда и Дня Победы. Поэтому график выплат изменят.
Деньги пересылает на карты родителей СФР 3-го числа каждого месяца – это закрепившийся давно порядок. Однако пособия по уходу за младенцем приходят позже – должны были поступить 8 мая. Но в связи с праздниками поступят 5 мая.
А остальные получатели должны ждать выплаты уже 3 мая. В этот же срок деньги можно будет забрать в почтовом отделении. Пособия придут, согласно правилам, не позднее 25 мая 2023 года.