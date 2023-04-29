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График выплаты детских пособий в мае 2023 года

29 апреля 2023, 02:05
Фото: 1MI
Когда семьи получат детские пособия в мае 2023 года
Российские семьи, включая новосибирские, ждут в мае ежемесячную финансовую поддержку в виде пособий на детей. Скоро все уйдут на майские праздники и в этой связи график выплат изменится. Разбираемся с Atas.info, когда родителям придут деньги за апрель.

Кто получит детские выплаты в мае 2023 года:

На пособия в Новосибирске и других города страны претендуют в мае семьи, люди, которым положены разовые выплаты. А также следующие категории:

  • Беременные женщины;
  • Безработные родители, которые ухаживают за малышом до 1,5 лет;
  • Семьи с детьми до 3 лет;
  • Дети школьного возраста - от 8 до 17 лет;
  • Семьи военнослужащих.

Некоторые из них получат деньги раньше обычного. Об этом читайте далее.

График выплат детских пособий в мае 2023 года:

В мае россияне уйдут на длительные праздники по случаю Дня Труда и Дня Победы. Поэтому график выплат изменят.

Деньги пересылает на карты родителей СФР 3-го числа каждого месяца – это закрепившийся давно порядок. Однако пособия по уходу за младенцем приходят позже – должны были поступить 8 мая. Но в связи с праздниками поступят 5 мая.

А остальные получатели должны ждать выплаты уже 3 мая. В этот же срок деньги можно будет забрать в почтовом отделении. Пособия придут, согласно правилам, не позднее 25 мая 2023 года.

#Алина Шефер#Дети#Пособия#Выплаты#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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