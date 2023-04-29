«Хотят закрыть в клетке»: вебкам-модель из Новосибирска рассекретила фетиши клиентов

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Сибирячка когда-то променяла профессию ветеринара на вебкам-сферу и не жалеет. Теперь много зарабатывает и общается с людьми со всего мира.
Только по словам Анны, у некоторых ее подписчиков бывают разные странные фетиши и потребности, которые приходится исполнять.
«Итальянцы – нежные, романтичные. Многие даже до 40 лет живут с мамами. Они очень общительные, но с ними тяжело говорить на интимные темы – превращаются в детей, им как будто стыдно это обсуждать. Немцы любят пожестче, им приятен и орал и анал, игрушки разные. Подобное поведение у японцев, хотят видеть тебя в клетке или облитой разной неприятной жидкостью. Но многие из них такие милахи, просят нарядиться в костюм анимешницы какой-нибудь. Уже за это готовы много платить», - рассказала вебкам-модель.
Девушка призналась, что не всегда исполняет желания клиентов добросовестно, с полной отдачей. Иногда прибегает к хитростям – строит глазки и заговаривает зубы.
«Каждая вебкам-модель – это актриса. Нужно просто играть на камеру и получать деньги», - признается Анна.
Однако заработок не всегда стабильный. Бывают месяцы, когда практически нет дохода, а бывает, что один клиент за разговор по душам скинет среднемесячную зарплату по Новосибирску.