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«Хотят закрыть в клетке»: вебкам-модель из Новосибирска рассекретила фетиши клиентов

29 апреля 2023, 08:34
Фото: предоставила героиня публикации
Девушка из Новосибирска рассказала о работе вебкам-модели

Вебкам-модель из Новосибирска рассказала о фетишах клиентов

Девушка из Новосибирска Анна много лет работает вебкам-моделью. В разговоре с Atas.info она рассказала о фетишах своих клиентов из разных стран.

Сибирячка когда-то променяла профессию ветеринара на вебкам-сферу и не жалеет. Теперь много зарабатывает и общается с людьми со всего мира.

Только по словам Анны, у некоторых ее подписчиков бывают разные странные фетиши и потребности, которые приходится исполнять.

«Итальянцы – нежные, романтичные. Многие даже до 40 лет живут с мамами. Они очень общительные, но с ними тяжело говорить на интимные темы – превращаются в детей, им как будто стыдно это обсуждать. Немцы любят пожестче, им приятен и орал и анал, игрушки разные. Подобное поведение у японцев, хотят видеть тебя в клетке или облитой разной неприятной жидкостью. Но многие из них такие милахи, просят нарядиться в костюм анимешницы какой-нибудь. Уже за это готовы много платить», - рассказала вебкам-модель.

 

Фото: предоставила героиня публикации
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Девушка призналась, что не всегда исполняет желания клиентов добросовестно, с полной отдачей. Иногда прибегает к хитростям – строит глазки и заговаривает зубы.

«Каждая вебкам-модель – это актриса. Нужно просто играть на камеру и получать деньги», - признается Анна.

Однако заработок не всегда стабильный. Бывают месяцы, когда практически нет дохода, а бывает, что один клиент за разговор по душам скинет среднемесячную зарплату по Новосибирску.

#Алина Шефер#Общество#Секс#Новосибирск#Новосибирская область#Вебкам
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