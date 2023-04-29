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Новосибирец Дмитрий Кип из Ордынки погиб в зоне СВО

29 апреля 2023, 09:02
Фото: Ордынская газета
В Новосибирской области похоронили солдата СВО Дмитрия Кипа
Родные похоронили бойца СВО Дмитрия Кипа в Ордынке Новосибирской области. Об этом сообщает администрация района.

Известно, что сибиряк отбыл на службу в зону военной спецоперации осенью прошлого года. Тогда проходила частичная мобилизация.

Дмитрий героически погиб, исполняя воинский долг, 15 апреля 2023 года на территории Украины. Ему было 42 года.

На днях новосибирцы проводили в последний путь Дениса Больнова, который родился в селе Верх-Урюм. Он погиб 10 апреля этого года.

Стрелок из Новосибирска Денис Больнов погиб в зоне СВО
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Ранее Atas.info публиковал фотографии погибших солдат из Новосибирской области в СВО в апреле 2023 года.

Опубликованы фото погибших бойцов СВО из Новосибирской области в апреле-2023
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#Алина Шефер#Участник СВО#Погиб#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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