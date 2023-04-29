Новосибирец Дмитрий Кип из Ордынки погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
Известно, что сибиряк отбыл на службу в зону военной спецоперации осенью прошлого года. Тогда проходила частичная мобилизация.
Дмитрий героически погиб, исполняя воинский долг, 15 апреля 2023 года на территории Украины. Ему было 42 года.
На днях новосибирцы проводили в последний путь Дениса Больнова, который родился в селе Верх-Урюм. Он погиб 10 апреля этого года.
Ранее Atas.info публиковал фотографии погибших солдат из Новосибирской области в СВО в апреле 2023 года.