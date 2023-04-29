Опубликованы фото погибших бойцов СВО из Новосибирской области в апреле-2023

Боец ЧВК "Вагнер" Станислав Мауль из Новосибирской области погиб в зоне СВО. Он родился в селе Ужаниха, окончил школу и техникум в Новосибирске. В армии он не служил – был признан не годным. Однако прошлой осенью он добровольно отправился на СВО и умер в бою под Артемовском 19 марта, но стало известно об этом в апреле. Церемония похорон состоялась на его родине в Чулыме 16 апреля.