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Опубликованы фото погибших бойцов СВО из Новосибирской области в апреле-2023

29 апреля 2023, 00:07
Фото: 1MI
Бойцы из НСО погибли на СВО

В Новосибирске опубликовали фото погибших бойцов на СВО в апреле 2023

В ходе спецоперации при исполнении воинского долга на СВО погибли бойцы из Новосибирской области. Фотографии погибших военных в апреле 2023 года представлены в нашей подборке. Однако точное количество погибших военных неизвестно.

В результате проведения специальной военной операции в зоне СВО погиб боец 67-ой бригады спецназа Евгений Кравчук, который был жителем Бердска, сообщают в местной администрации. Мужчина погиб 21 апреля 2023 года при исполнении служебного долга.  Ранее он принимал участие в конфликтах в Чеченской Республике и Крыму. 

Евгений КравчукЕвгений Кравчук
Евгений Кравчук
Фото: Администрация Бердска
Опубликованы фото военных из Новосибирской области, погибших на СВО в марте 2023
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Боец Александр Куртов из Новосибирской области, призванный по частичной мобилизации в сентябре 2022 года для участия в специальной военной операции, погиб в апреле 2023 года. Ему было 27 лет. Во время прощания в Верх-Урюмском сельском Доме культуры, он был отмечен орденом Мужества. 

Александр Куртов Александр Куртов
Александр Куртов
Фото: газета "Сельский труженик"

Мотострелковый старший прапорщик Николай Бруско из села Кыштовка скончался в Новосибирске от множественных осколочных ранений, полученных на СВО. Бруско был отправлен туда в сентябре прошлого года и уже в начале марта получил серьезные травмы, сообщают в администрации. 14 апреля в возрасте 50 лет он скончался от осложнений после полученных ранений.

Администрация Кыштовского районаАдминистрация Кыштовского района
Администрация Кыштовского района
Фото: Николай Бруско
Опубликованы фото погибших на СВО военных из Новосибирской области в феврале 2023
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В ходе специальной военной операции погиб боец Валерий Усольцев из Куйбышевского района Новосибирской области, сообщается в местной администрации. Он родился 20 мая 2002 года, был воспитанником кадетского класса. Усольцев был отмечен высокими званиями, включая медали «За отвагу», «За воинскую доблесть» и «За боевые отличия». Геройски погиб 15 апреля 2023 года в ходе выполнения боевой задачи на СВО. С ним простились 27 апреля.

Валерий УсольцевВалерий Усольцев
Валерий Усольцев
Фото: администрация Куйбышевского района

Военнослужащий Александр Желиба из Новосибирской области погиб на СВО, выполняя боевое задание. Церемония прощания состоялась 26 апреля, сообщают в администрации Купинского района. 

Александр ЖелибаАлександр Желиба
Александр Желиба
Фото: Администрация Купинского района

Станислав Морозов, военный из Новосибирской области, скончался в госпитале после тяжелого ранения, полученного в ходе боя на СВО. Мужчина имел опыт службы в подразделении Росгвардии и попал на спецоперацию прошлой осенью. Врачи боролись за его жизнь несколько месяцев, но не смогли спасти. Прощание с Станиславом состоялось 20 апреля 2023 года. 

Станислав Морозов Станислав Морозов
Станислав Морозов
Фото: Администрация Здвинского района

В зоне проведения спецоперации на территории Украины погиб боец Денис Трунов из Ордынского района Новосибирской области. Мужчина в возрасте 36 лет получил смертельное ранение в ходе исполнения служебного долга 9 апреля. Он отправился на СВО в сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации, сообщили в администрации. 

Денис ТруновДенис Трунов
Денис Трунов
Фото: Ордынский район/ВК

Боец ЧВК "Вагнер" Станислав Мауль из Новосибирской области погиб в зоне СВО. Он родился в селе Ужаниха, окончил школу и техникум в Новосибирске. В армии он не служил – был признан не годным. Однако прошлой осенью он добровольно отправился на СВО и умер в бою под Артемовском 19 марта, но стало известно об этом в апреле. Церемония похорон состоялась на его родине в Чулыме 16 апреля. 

Станислав МаульСтанислав Мауль
Станислав Мауль
Фото: chulymgazeta.ru

Боец ЧВК "Вагнер" Анатолий Федоров из Новосибирской области погиб в боях под Артемовском. Он был родом из села Кушаги Усть-Таркского района и всегда увлекался спортом и рыбалкой. Федоров отправился на выполнение специальной военной операции в составе частной военной компании "Вагнер". Ему было 40 лет. Похороны состоялись 19 апреля в родном селе.

Анатолий ФедоровАнатолий Федоров
Анатолий Федоров
Фото: Знамя Труда

Валерий Семочкин из Сузунского района погиб на СВО. Его похоронили 10 апреля 2023 года, сообщили в администрации. Точная дата гибели бойца не называлась. 

Валерий Семочкин Валерий Семочкин
Валерий Семочкин
Фото: администрация Сузунского района
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