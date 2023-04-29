Опубликованы фото погибших бойцов СВО из Новосибирской области в апреле-2023

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В результате проведения специальной военной операции в зоне СВО погиб боец 67-ой бригады спецназа Евгений Кравчук, который был жителем Бердска, сообщают в местной администрации. Мужчина погиб 21 апреля 2023 года при исполнении служебного долга. Ранее он принимал участие в конфликтах в Чеченской Республике и Крыму.
Боец Александр Куртов из Новосибирской области, призванный по частичной мобилизации в сентябре 2022 года для участия в специальной военной операции, погиб в апреле 2023 года. Ему было 27 лет. Во время прощания в Верх-Урюмском сельском Доме культуры, он был отмечен орденом Мужества.
Мотострелковый старший прапорщик Николай Бруско из села Кыштовка скончался в Новосибирске от множественных осколочных ранений, полученных на СВО. Бруско был отправлен туда в сентябре прошлого года и уже в начале марта получил серьезные травмы, сообщают в администрации. 14 апреля в возрасте 50 лет он скончался от осложнений после полученных ранений.
В ходе специальной военной операции погиб боец Валерий Усольцев из Куйбышевского района Новосибирской области, сообщается в местной администрации. Он родился 20 мая 2002 года, был воспитанником кадетского класса. Усольцев был отмечен высокими званиями, включая медали «За отвагу», «За воинскую доблесть» и «За боевые отличия». Геройски погиб 15 апреля 2023 года в ходе выполнения боевой задачи на СВО. С ним простились 27 апреля.
Военнослужащий Александр Желиба из Новосибирской области погиб на СВО, выполняя боевое задание. Церемония прощания состоялась 26 апреля, сообщают в администрации Купинского района.
Станислав Морозов, военный из Новосибирской области, скончался в госпитале после тяжелого ранения, полученного в ходе боя на СВО. Мужчина имел опыт службы в подразделении Росгвардии и попал на спецоперацию прошлой осенью. Врачи боролись за его жизнь несколько месяцев, но не смогли спасти. Прощание с Станиславом состоялось 20 апреля 2023 года.
В зоне проведения спецоперации на территории Украины погиб боец Денис Трунов из Ордынского района Новосибирской области. Мужчина в возрасте 36 лет получил смертельное ранение в ходе исполнения служебного долга 9 апреля. Он отправился на СВО в сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации, сообщили в администрации.
Боец ЧВК "Вагнер" Станислав Мауль из Новосибирской области погиб в зоне СВО. Он родился в селе Ужаниха, окончил школу и техникум в Новосибирске. В армии он не служил – был признан не годным. Однако прошлой осенью он добровольно отправился на СВО и умер в бою под Артемовском 19 марта, но стало известно об этом в апреле. Церемония похорон состоялась на его родине в Чулыме 16 апреля.
Боец ЧВК "Вагнер" Анатолий Федоров из Новосибирской области погиб в боях под Артемовском. Он был родом из села Кушаги Усть-Таркского района и всегда увлекался спортом и рыбалкой. Федоров отправился на выполнение специальной военной операции в составе частной военной компании "Вагнер". Ему было 40 лет. Похороны состоялись 19 апреля в родном селе.
Валерий Семочкин из Сузунского района погиб на СВО. Его похоронили 10 апреля 2023 года, сообщили в администрации. Точная дата гибели бойца не называлась.