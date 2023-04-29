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Школьные учителя с ростом популярности различных нейросетей начали тревожиться за будущее наших детей. Уже многие ученики хвастают в соцсетях о том, как им удалось обмануть педагога и получить «пятерку» за сочинение, написанное нейросетью. А что будет дальше, школьники перестанут думать своей головой? На эти вопросы ответили педагоги.
Доцент кафедры дискретной математики и информатики СУНЦ НГУ Евгений Николаевич Павловский уверен - нейросети могут навредить образованию. Он считает, что теперь еще больше ответственности ляжет на плечи родителей и учителей.
«Ученики еще не доросли до той степени воспитания, когда включается самоконтроль. Ученик должен осознавать, что пользоваться какими-то средствами автоматизации при выполнении заданий – неэтично. Проблема в том, что школьники не всегда способны сами определить, где проходит грань между этичным и неэтичным. Поэтому преподавателям информатики и других предметов важно отслеживать этот момент воспитательно. Мы в СУНЦ НГУ просим школьников выполнять задания самостоятельно и контролируем это, потому что только так наши ученики приобретают те навыки, которые мы хотим и можем им дать. Активное развитие мощных интеллектуальных сервисов – нейросетей – это фактор, который заставляет больше времени уделить воспитанию, обращать больше внимания на этические моменты. Ничто кроме морально-этических норм не сдержит человека от противоправного использования нейросетей, от обмана преподавателя. И в этом плане, может быть, пришло время вспомнить практики Антона Семёнович Макаренко, у которого подлинное воспитание строилось через деятельность и сознание важности вклада каждого в результаты всего коллектива. И, кажется, пришло время осознать и развивать такую систему воспитания, которая будет понятной и доступной для школьников», - высказал мнение Павловский.
Евгений Николаевич признался, что ловил своих учеников на списывании через нейросеть. Но это были единичные случаи и довольно заметные.
«Мы с учениками договорились: списывать неправильно. Но интерес у некоторых пересиливает. Когда школьники писали программы по заданию несамостоятельно – это было заметно. Сравнивая две программы, я вижу, что одна из них написана с изменением переменных от другой. За плагиат ставим двойки, это логично, школьники с этим сами согласны».
Единогласно педагоги говорят, что усилят контроль за учениками. Теперь для определения того, списана работа или нет, им придется устанавливать авторство выполнения заданий – это добавит работы.
Учителя планируют спрашивать школьников очно о содержании его работы, если будут сомнения. А контрольные работы могут ужесточиться, как на ЕГЭ – под тщательным надзором, досмотром и без телефонов.
Ошибки в задачах, решенных нейросетью, нашел доцент кафедры математических наук СУНЦ НГУ Игорь Борисович Ляпунов.
«Простые задачи по математике нейросеть решает влет по фото с полной записью решения, а вот задачи с подвохом ей пока не по зубам. Как-то мы дали ей обычную экзаменационную задачу для учеников СУНЦ НГУ - выдала неверные алгоритмы и ответы. Видимо, ее создатели сами не очень грамотны», - заявил Ляпунов.
Также учительница русского языка и литературы гимназии №12 в Новосибирске Юлия Татарова отмечает, что распознать списанные сочинения можно по стилю написания.
«В большинстве случаев, если дети не привыкли писать академические сочинения, то легко определяется сам написал или нет. Даже за него это сделала не нейросеть, а кто-то другой, просто списал – это сразу видно по стилистике. Но есть отдельные дети, которые умеют изначально хорошо писать, грамотно, то здесь не всегда можно заметить подвох», - объяснила Юлия Юрьевна.
Она также рассказала, что во время дистанционного обучения некоторые учащиеся пытались сдать на проверку написанные нейросетью курсовые работы, однако их сразу вычисляли.
«Нейросеть – это очень классно, но этим надо уметь пользоваться. Она уже вошла в школьную жизнь. Часто на уроках мы просим детей подготовить рисунки в нейросети по описанию к картинам художников».
При этом некоторые учителя не считают нейросеть угрозой для образования. Даже уверены, что такие технологии можно использовать в образовательных целях. А списать ученики всегда могли и без нейросетей со шпаргалок и ГДЗ (Готовые домашние задания).
Похожего мнения придерживается и министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. В нейросети он не видит повода для страхов.
«Я пока ничего плохо в нейросети не вижу. Всегда приходит что-то новое и оно вселяет страхи. Но я точно могу сказать, когда пишется сочинение в школе, списать таким образом невозможно. А если нейросеть написала сочинение за ученика, то ему как минимум самому выучить его надо, чтобы как-надо записать. И еще не факт, что его это спасет, так или иначе это творческая работа. Его могут очно спросить о том, как сделал и все станет понятно о знаниях. Нейросетью пользоваться не запрещено, дети могут также списывать со шпаргалок и ГДЗ», - пояснил Сергей Федорчук.