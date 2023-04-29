Школьные учителя с ростом популярности различных нейросетей начали тревожиться за будущее наших детей. Уже многие ученики хвастают в соцсетях о том, как им удалось обмануть педагога и получить «пятерку» за сочинение, написанное нейросетью. А что будет дальше, школьники перестанут думать своей головой? На эти вопросы ответили педагоги.