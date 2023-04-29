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«Сын типа разбился»: новосибирец обхитрил аферистов, вспомнив про бензопилу

29 апреля 2023, 04:21
Фото: 1MI
Мошенников обыграл и обманул новосибирец

Жителю Новосибирска удалось лихо обхитрить телефонных мошенников

Телефонные мошенники пытались обмануть на 300 000 рублей жителя Новосибирска, но он их переиграл. Свою историю, похожую на анекдот, сибиряк Михаил рассказал Atas.info.
«Позвонил вчера сын, сказал, что попал в аварию, есть жертвы. Дело нужно замять, то есть дать взятку следователю в 300 тысяч рублей. Я громко рассмеялся…», - рассказывает Михаил.

Эта история его насмешила так, как его сыну всего 4 года. В этот момент малыш был дома и собирал кубики.

«На мой вопрос, что с «Husqvarna», сильно ли помята, сказали, что придётся менять капот и лобовое стекло. Вывод – я впервые встречаю человека, в возрасте четырех лет, совершившего ДТП на бензопиле».
Мошенники в Новосибирске обманули 88-летнюю пенсионерку на 400 тысяч рублей
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Жертвами телефонных мошенников зачастую становятся пенсионеры. Ранее аферисты в мессенджере обманули 88-летнюю женщину - она осталась в долгу на 400 000 рублей.

#Алина Шефер#Мошенники#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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