«Сын типа разбился»: новосибирец обхитрил аферистов, вспомнив про бензопилу

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
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Updated Сегодня, 04:23
«Позвонил вчера сын, сказал, что попал в аварию, есть жертвы. Дело нужно замять, то есть дать взятку следователю в 300 тысяч рублей. Я громко рассмеялся…», - рассказывает Михаил.
Эта история его насмешила так, как его сыну всего 4 года. В этот момент малыш был дома и собирал кубики.
«На мой вопрос, что с «Husqvarna», сильно ли помята, сказали, что придётся менять капот и лобовое стекло. Вывод – я впервые встречаю человека, в возрасте четырех лет, совершившего ДТП на бензопиле».
Жертвами телефонных мошенников зачастую становятся пенсионеры. Ранее аферисты в мессенджере обманули 88-летнюю женщину - она осталась в долгу на 400 000 рублей.