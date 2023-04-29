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В Новосибирске начали находить письма от ЧВК «Вагнер» в почтовых ящиках

29 апреля 2023, 09:08
Фото: Инцидент Новосибирск/ВК
Новосибирцев начали рассылкой завлекать в ЧВК «Вагнер»
Жители Новосибирска сообщили о распространении листовок ЧВК «Вагнер» в почтовых ящиках. Об этом горожане сообщают в соцсетях.

Описываемые листовки по внешним признакам напоминают приглашение на работу. Согласно информации, кадровое агентство набирает добровольцев в возрасте от 21 до 60 лет для контрактной работы.

Мужчинам предлагается оклад в размере от 240 тысяч рублей, обучение с лучшими инструкторами, страхование здоровья и жизни, а также все необходимые приспособления.

 

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Листовка содержит призыв благодарного характера: «Присоединяйтесь к ЧВК Вагнер! Вставайте на сторону справедливости». Письма подписаны Героем РФ Андреем Трошевым.

Напомним, в Новосибирске недавно открылся штаб ЧВК «Вагнер», через которых принимают на службу сибиряков.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#ЧВК "Вагнер"#Военные
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