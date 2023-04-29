В Новосибирске начали находить письма от ЧВК «Вагнер» в почтовых ящиках

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Описываемые листовки по внешним признакам напоминают приглашение на работу. Согласно информации, кадровое агентство набирает добровольцев в возрасте от 21 до 60 лет для контрактной работы.
Мужчинам предлагается оклад в размере от 240 тысяч рублей, обучение с лучшими инструкторами, страхование здоровья и жизни, а также все необходимые приспособления.
Листовка содержит призыв благодарного характера: «Присоединяйтесь к ЧВК Вагнер! Вставайте на сторону справедливости». Письма подписаны Героем РФ Андреем Трошевым.
Напомним, в Новосибирске недавно открылся штаб ЧВК «Вагнер», через которых принимают на службу сибиряков.