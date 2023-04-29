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В Новосибирске школьник попал под колеса Skoda Octavia на Магистральной

29 апреля 2023, 10:17
Фото: ГИБДД Новосибирска
8-летний мальчик попал под машину в Новосибирске
Иномарка Škoda Octavia сбила ребенка в Новосибирске днем 29 апреля. Мальчик госпитализирован, сообщает ГИБДД региона.

Авария произошла в Калининском районе с участием водителя, двигавшегося на автомобиле по улице Магистральная. За рулем автомобиля был мужчина 2004 года рождения.

Проезжая в сторону улицы Селенгинская он сбил мальчика, который перебегал дорогу у дома №7 по Магистральной. В результате пешехода увезли в больницу.

По данным ГИБДД, пострадал 8-летний школьник. Сейчас медики оценивают характер полученных травм ребенка.

#Дети#ДТП#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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