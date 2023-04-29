В Новосибирске школьник попал под колеса Skoda Octavia на Магистральной

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Авария произошла в Калининском районе с участием водителя, двигавшегося на автомобиле по улице Магистральная. За рулем автомобиля был мужчина 2004 года рождения.
Проезжая в сторону улицы Селенгинская он сбил мальчика, который перебегал дорогу у дома №7 по Магистральной. В результате пешехода увезли в больницу.
По данным ГИБДД, пострадал 8-летний школьник. Сейчас медики оценивают характер полученных травм ребенка.