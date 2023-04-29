В Новосибирске задержали 35 подростков за рулем автомобилей

Также в ГИБДД добавили, что больше всего составили протоколов на водителей, не имеющих прав. Еще к ответственности привлекли нескольких за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке.