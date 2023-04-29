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В Новосибирске задержали 35 подростков за рулем автомобилей

29 апреля 2023, 04:03
Фото: 1MI
Подростки стали часто угонять машины, чтобы покататься в Новосибирске
Инспекторы ДПС задержали три десятка подростков, водивших без прав автомобили в Новосибирске. Об этом сообщил по запросу Atas.info начальник ГИБДД региона Александр Бабенков.
«За 3 месяца 2023 года задержали 35 несовершеннолетних, управляющих транспортом. Всего составили 55 дел об административном правонарушении», - отметили в ведомстве.

Также в ГИБДД добавили, что больше всего составили протоколов на водителей, не имеющих прав. Еще к ответственности привлекли нескольких за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке.

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Зачастую подростки угоняют автомобили у своих родственников или родителей, чтобы похвастаться перед друзьями. И в большинстве случаев, они попадают в ДТП.

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Напомним, в Новосибирской области вечером 28 апреля произошло ДТП, в котором погибли трое молодых людей из Барабинска.

#Алина Шефер#Дети#Автомобили#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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