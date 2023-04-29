В Новосибирске задержали 35 подростков за рулем автомобилей

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:03
Updated Сегодня, 04:03
«За 3 месяца 2023 года задержали 35 несовершеннолетних, управляющих транспортом. Всего составили 55 дел об административном правонарушении», - отметили в ведомстве.
Также в ГИБДД добавили, что больше всего составили протоколов на водителей, не имеющих прав. Еще к ответственности привлекли нескольких за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке.
Зачастую подростки угоняют автомобили у своих родственников или родителей, чтобы похвастаться перед друзьями. И в большинстве случаев, они попадают в ДТП.
Напомним, в Новосибирской области вечером 28 апреля произошло ДТП, в котором погибли трое молодых людей из Барабинска.