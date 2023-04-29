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В Новосибирске женщина на инвалидной коляске организует свадьбы

29 апреля 2023, 11:13
Фото: 1MI
Жительница Новосибирска с инвалидностью организует свадьбы
Жительница Новосибирска Лариса Дорожкина организует свадьбы, находясь прикованной к инвалидной коляске. Она попала в страшную аварию в сентябре 2019 года и теперь хочет наказать виновников.

В ДТП Лариса сломала шею и осталась парализованной. Но после двух операций она начала немного двигаться, а через полгода вернулась на работу – продолжила организовывать праздники.

Сибирячка в инвалидной коляске научилась двигать руками и теперь выезжает к клиентам сама. За время работы с сетью организатор собрала команду из восьми человек.

Недавно Лариса получила уведомление, что ее гражданский иск будет рассмотрен заново. Она желает наказать виновных в аварии.

Пока она только получила компенсацию в размере полумиллиона рублей за утерянный заработок и 16 тысяч в месяц по инвалидности, пишет «МК в Новосибирске»

 

#Инвалидность#Свадьба#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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