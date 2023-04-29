В Новосибирске женщина на инвалидной коляске организует свадьбы

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
В ДТП Лариса сломала шею и осталась парализованной. Но после двух операций она начала немного двигаться, а через полгода вернулась на работу – продолжила организовывать праздники.
Сибирячка в инвалидной коляске научилась двигать руками и теперь выезжает к клиентам сама. За время работы с сетью организатор собрала команду из восьми человек.
Недавно Лариса получила уведомление, что ее гражданский иск будет рассмотрен заново. Она желает наказать виновных в аварии.
Пока она только получила компенсацию в размере полумиллиона рублей за утерянный заработок и 16 тысяч в месяц по инвалидности, пишет «МК в Новосибирске».