Жители Новосибирска назвали самые любимые летние блюда

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
В результате опроса выяснилось, что самыми популярными летними блюдами среди респондентов являются окрошка и шашлыки. 40% опрошенных отдают предпочтение традиционному холодному супу на квасе или на кефире, а 34% любят шашлыки.
А вот свекольник не смог пробиться в число лидеров и набрал лишь 12% голосов. Также были упомянуты другие летние блюда, такие как кабачковые оладьи, овощной салат со сметаной, щи со щавелем, ягодный пирог и мороженое. Эти блюда выбрали 14% опрошенных.
Примечательно, что окрошка одинаково популярна у обоих полов, в то время как шашлык — скорее мужское блюдо (45% против 26% среди женщин). Фанаты холодного супа сконцентрированы в возрасте старше 45 лет (47%), а шашлыки ценятся новосибирцами в возрасте до 34 лет (41%).
Кроме того, эксперты рассчитали, что свинина в маринаде для майских шашлыков в среднем обойдется в 178 рублей за килограмм, причем цена практически не изменилась по сравнению с прошлым годом. А приготовление домашней окрошки будет стоить в среднем 712 рублей на кефире или 728 рублей на квасе, если готовить минимум четыре порции блюда.