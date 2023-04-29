Жители Новосибирска назвали самые любимые летние блюда

Кроме того, эксперты рассчитали, что свинина в маринаде для майских шашлыков в среднем обойдется в 178 рублей за килограмм, причем цена практически не изменилась по сравнению с прошлым годом. А приготовление домашней окрошки будет стоить в среднем 712 рублей на кефире или 728 рублей на квасе, если готовить минимум четыре порции блюда.