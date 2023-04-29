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Жители Новосибирска назвали самые любимые летние блюда

29 апреля 2023, 06:09
Фото: 1MI
В Новосибирске все любят шашлыки и окрошку летом
Стало известно, какие любимые блюда летом предпочитают жители Новосибирска и сколько они стоят. Сервис SuperJob провел опрос.

В результате опроса выяснилось, что самыми популярными летними блюдами среди респондентов являются окрошка и шашлыки. 40% опрошенных отдают предпочтение традиционному холодному супу на квасе или на кефире, а 34% любят шашлыки.

А вот свекольник не смог пробиться в число лидеров и набрал лишь 12% голосов. Также были упомянуты другие летние блюда, такие как кабачковые оладьи, овощной салат со сметаной, щи со щавелем, ягодный пирог и мороженое. Эти блюда выбрали 14% опрошенных.

Примечательно, что окрошка одинаково популярна у обоих полов, в то время как шашлык — скорее мужское блюдо (45% против 26% среди женщин). Фанаты холодного супа сконцентрированы в возрасте старше 45 лет (47%), а шашлыки ценятся новосибирцами в возрасте до 34 лет (41%).

Кроме того, эксперты рассчитали, что свинина в маринаде для майских шашлыков в среднем обойдется в 178 рублей за килограмм, причем цена практически не изменилась по сравнению с прошлым годом. А приготовление домашней окрошки будет стоить в среднем 712 рублей на кефире или 728 рублей на квасе, если готовить минимум четыре порции блюда.

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#Алина Шефер#Цены#Блюда#Опрос#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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