86-летняя старушка выкидывала вещи из окна квартиры в Новосибирске — что было дальше?

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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29 апреля в 12:08 в МАСС поступил звонок, что женщина пожилого возраста выбрасывает вещи из окна своей квартиры на улице Терешковой. Дверь в ее квартиру была заблокирована.
Спасатели прибыли на место и обеспечили доступ для полицейских и медицинского персонала скорой помощи.
Женщина 1937 года рождения, была передана на медицинский осмотр бригадой скорой помощи. Работы были завершены в 12:40. Спасателей вызвали неравнодушные соседи.