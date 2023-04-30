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86-летняя старушка выкидывала вещи из окна квартиры в Новосибирске — что было дальше?

30 апреля 2023, 05:30
Фото: МАСС
Старушку спасли

В Новосибирске 86-летняя пенсионерка выкидывала вещи из окна квартиры

Пенсионерка выкидывала вещи из окна, стоя на подоконнике в Новосибирске, подробности данного инцидента рассказали в ВК-группе МАСС.

29 апреля в 12:08 в МАСС поступил звонок, что женщина пожилого возраста выбрасывает вещи из окна своей квартиры на улице Терешковой. Дверь в ее квартиру была заблокирована.

Спасатели прибыли на место и обеспечили доступ для полицейских и медицинского персонала скорой помощи.

Женщина 1937 года рождения, была передана на медицинский осмотр бригадой скорой помощи. Работы были завершены в 12:40. Спасателей вызвали неравнодушные соседи. 

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#Эмилия Губарева#Пенсионеры#МАСС#Общество#Город#Новосибирск
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