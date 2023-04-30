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Бастрыкин взял на контроль загадочное убийство 16-летнего подростка в Новосибирске

30 апреля 2023, 05:11
Фото: 1MI
Мальчик умер от удара ножом

Бастрыкин взял на контроль загадочное убийство 16-летнего подростка в Новосибирске

Глава СК России потребовал доклад о расследовании убийства подростка в Новосибирске, произошедшего летом 2018 года.

Загадочное убийство 16-летнего школьника в парке «У моря Обского» в Новосибирске вспомнили на федеральном канале. Детали трагедии лета 2018 года устанавливают до сих пор.

Юноша с семьей друга приехали отдыхать на базу отдыха в Советском районе. Утром подросток пошел в туалет, а вернулся истекающим кровью. Его ударили в шею ножом четыре раза, от этого он скончался.

Подозреваемого задержали только в 2021 году, и он оказался охранником кемпинга в Калининграде. Мать и адвокат подсудимого не согласны с результатами расследования и полагают, что признательные показания были получены под давлением.

Школьнику было нанесено четыре удара ножом после словесной перепалки. Дело уже передано на судебное разбирательство. Александр Бастрыкин поручил представителю СУ СК России по Новосибирской области доложить о доказательствах и доводах, озвученных в эфире федерального канала.

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#Эмилия Губарева#Александр Бастрыкин#Убийство#Подростки#Криминал#Город#Общество#Уголовное дело#Новосибирск
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