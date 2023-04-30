Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Первые фуры уже убрали свои палатки даже до официального закрытия, которое намечено на 30 апреля. В этот раз ярмарка с белорусскими товарами состоялась спустя почти четыре года перерыва. Она проработала неделю.
Несмотря на то, что некоторые предлагаемые бренды были хорошо известны новосибирцам, на ярмарке каждый день толпились горожане и уходили с полными пакетами.
Хотя, в последний день количество фур значительно сократилось в сравнении с предыдущими днями. Многие торговцы уже успели распродать свой товар и покинуть место ярмарки.
«Признаюсь честно, всегда скептически относилась к подобным ярмаркам, так как любой товар можно купить в магазинах. Но тут проходила мимо и не смогла не остановиться у прилавка со сладостями. На следующий день я приметила вкусную колбасу, и все как в тумане: мед купила родственникам, кардиганчик для свекрови, в общем сама от себя не ожидала», — рассказала Atas.info жительница Новосибирска Надежда Ф.
Еще одна сибирячка рассказала нам, что с нетерпением ждала ярмарку и посетила ее в первый же день. По ее словам, у прилавка были очереди, в основном у отдела с колбасой и сладостями.
«Я покупала сыр, разные виды колбас, печенье, все очень вкусное. Буду даже скучать. А вот что касается одежды, так цены там прям кусались», — вспомнила женщина.
Сегодня, 30 апреля, на парковке напротив площади Ленина, остались последние палатки, которые уже собирались. Часть фур уже уехала, а еще часть продолжала стоять.