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«Буду даже скучать»: в Новосибирске свернули ярмарку белорусских товаров

30 апреля 2023, 08:19
Фото: 1MI
Очереди на ярмарке

В Новосибирске свернули ярмарку белорусских товаров 30 апреля

Ярмарка белорусских товаров на площади Ленина в Новосибирске успешно завершила работу после недели торговли.

Первые фуры уже убрали свои палатки даже до официального закрытия, которое намечено на 30 апреля. В этот раз ярмарка с белорусскими товарами состоялась спустя почти четыре года перерыва. Она проработала неделю.

Несмотря на то, что некоторые предлагаемые бренды были хорошо известны новосибирцам, на ярмарке каждый день толпились горожане и уходили с полными пакетами.  

Хотя, в последний день количество фур значительно сократилось в сравнении с предыдущими днями. Многие торговцы уже успели распродать свой товар и покинуть место ярмарки.

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«Признаюсь честно, всегда скептически относилась к подобным ярмаркам, так как любой товар можно купить в магазинах. Но тут проходила мимо и не смогла не остановиться у прилавка со сладостями. На следующий день я приметила вкусную колбасу, и все как в тумане: мед купила родственникам, кардиганчик для свекрови, в общем сама от себя не ожидала», — рассказала Atas.info жительница Новосибирска Надежда Ф.

Еще одна сибирячка рассказала нам, что с нетерпением ждала ярмарку и посетила ее в первый же день. По ее словам, у прилавка были очереди, в основном у отдела с колбасой и сладостями.

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«Я покупала сыр, разные виды колбас, печенье, все очень вкусное. Буду даже скучать. А вот что касается одежды, так цены там прям кусались», — вспомнила женщина.

Сегодня, 30 апреля, на парковке напротив площади Ленина, остались последние палатки, которые уже собирались. Часть фур уже уехала, а еще часть продолжала стоять. 

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#Эмилия Губарева#Ярмарка#Ленина#Общество#Город#Новосибирск
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