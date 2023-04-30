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Четвертое дело против Мысика — в чем еще обвиняют главу «Метро МиРа» в Новосибирске

30 апреля 2023, 02:28
Фото: 1MI
Четвертое дело возбудили против Мысика

В Новосибирске возбудили четвертое дело против директора «Метро МиР» Мысика

В Новосибирске против директора «Метро МиР» Александра Мысика возбудили четвёртое уголовное дело, подробности сообщают в прокуратуре.

В Новосибирске возбудили четвертое уголовное дело по отношению к руководителю МП «Метро МиР» Александру Мысику за злоупотребление полномочиями во время строительства многоэтажки на улице Ельцовской, 6/4.

Согласно сообщению областной прокуратуры, руководство муниципального предприятия использовало 155 млн рублей из средств дольщиков нецелым образом, что привело к несвоевременному завершению объекта.

Прокуратура направила материалы проверки органам следствия для решения вопроса об уголовном преследовании лиц, причастных к злоупотреблениям. Расследование взято на контроль правоохранительными органами.

Ранее в декабре 2022 года проблемный объект был введен в эксплуатацию после вмешательства прокуратуры и восстановлении прав дольщиков.

Это уже четвёртое уголовное дело в отношении руководства МП «Метро МиР». В апреле директора предприятия также обвинили в превышении должностных полномочий за подписание недостоверных актов приемки выполненных работ на одном из объектов Новосибирска в 2019 году.

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