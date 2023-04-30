Posted Сегодня, 02:28
Published Сегодня, 02:28
Modified Сегодня, 02:30
Updated Сегодня, 02:30
В Новосибирске возбудили четвертое уголовное дело по отношению к руководителю МП «Метро МиР» Александру Мысику за злоупотребление полномочиями во время строительства многоэтажки на улице Ельцовской, 6/4.
Согласно сообщению областной прокуратуры, руководство муниципального предприятия использовало 155 млн рублей из средств дольщиков нецелым образом, что привело к несвоевременному завершению объекта.
Прокуратура направила материалы проверки органам следствия для решения вопроса об уголовном преследовании лиц, причастных к злоупотреблениям. Расследование взято на контроль правоохранительными органами.
Ранее в декабре 2022 года проблемный объект был введен в эксплуатацию после вмешательства прокуратуры и восстановлении прав дольщиков.
Это уже четвёртое уголовное дело в отношении руководства МП «Метро МиР». В апреле директора предприятия также обвинили в превышении должностных полномочий за подписание недостоверных актов приемки выполненных работ на одном из объектов Новосибирска в 2019 году.