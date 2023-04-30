Где жили новосибирские знаменитости – список адресов (Элджей, Шура, Прилучный)

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 07:00
Певец Шура провёл детство на правом берегу города по адресу улица Кочубея №1. Его коллега по цеху Митя Фомин жил на улице Кропоткина в доме №104.
Рэпер Элджей, хорошо известный своими треками, проживал по адресу улица Линейная №31, а актер Павел Прилучный жил на Проспекте Димитрова №6 (вырос он в Бердске).
В Академгородке на улице Правды жил телеведущий Александр Пушной. Актриса Татьяна Лазарева проживала на улице Иванова №39.
Актриса Ирина Алфёрова, которая стала известной в Советском Союзе своими ролями в кино, жила на левобережье города - на улице Ватутина, в доме №41. И наконец, певица Пелагея тоже родилась в Новосибирске и выросла на улице Широкой, в доме №129/1.