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Где жили новосибирские знаменитости – список адресов (Элджей, Шура, Прилучный)

30 апреля 2023, 06:58
Фото: 1MI
Где жили знаменитости Новосибирска

Стало известно, где жили знаменитости из Новосибирска

В Новосибирске родились многие знаменитости, которые получили большую славу в стране. Места проживания новосибирских звезд пользуются особым интересом у местных жителей и туристов.

Певец Шура провёл детство на правом берегу города по адресу улица Кочубея №1. Его коллега по цеху Митя Фомин жил на улице Кропоткина в доме №104.

Рэпер Элджей, хорошо известный своими треками, проживал по адресу улица Линейная №31, а актер Павел Прилучный жил на Проспекте Димитрова №6 (вырос он в Бердске).

В Академгородке на улице Правды жил телеведущий Александр Пушной. Актриса Татьяна Лазарева проживала на улице Иванова №39.

Актриса Ирина Алфёрова, которая стала известной в Советском Союзе своими ролями в кино, жила на левобережье города - на улице Ватутина, в доме №41. И наконец, певица Пелагея тоже родилась в Новосибирске и выросла на улице Широкой, в доме №129/1. 

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#Эмилия Губарева#ТОП#Адрес#Музыка#Актеры#Общество#Город#Культура#Новосибирск#Россия
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