Где жили новосибирские знаменитости – список адресов (Элджей, Шура, Прилучный)

Актриса Ирина Алфёрова, которая стала известной в Советском Союзе своими ролями в кино, жила на левобережье города - на улице Ватутина, в доме №41. И наконец, певица Пелагея тоже родилась в Новосибирске и выросла на улице Широкой, в доме №129/1.